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Главная Новости Политика кабмин "Мнения разделились": лишь половина "слуг народа" готовы поддержать Саакашвили на пост вице-главы Кабмина
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"Мнения разделились": лишь половина "слуг народа" готовы поддержать Саакашвили на пост вице-главы Кабмина

Во фракции "Слуга народа" продолжаются споры о возможном назначении экстравагантного политика на пост вице-премьер-министра

сегодня, 20:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Мнения разделились": лишь половина "слуг народа" готовы поддержать Саакашвили на пост вице-главы Кабмина

В парламентской фракции "Слуга народа" мнения о голосовании за назначение грузинского экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины, которое должно пройти уже 30 апреля.  Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники из фракции монобольшинтсва.

Так, по словам инсайдера, пока мнения народных депутатов правящей партии в процентном соотношении разделены 50% на 50%, но постепенно количество одобрительных оценок становится выше.

"Разговоры с депутатами продолжаются. Пока в "Слуге народа" поддержка 50 на 50, но количество тех, кто определился и готов проголосовать постепенно увеличивается. Также вероятна поддержка других фракций", - указывает источник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия пригрозила отозвать своего посла из Украины, если Михаил Саакашвили станет одним из руководителей украинского правительства. Там отмечают, что  Саакашвили осужден судом Грузии и находится в розыске, поэтому его назначение в Кабмин Украины – "категорически неприемлемо". Если же это произойдет, то со стороны Грузии будет соответствующая реакция.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/naznachenie-saakashvili-podderzhivaet-50-1587903571.html
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