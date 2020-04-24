«Это недопустимо»: Грузия категорически против назначения Саакашвили в украинский Кабмин

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что назначение в качестве вице-премьер-министра в Украине Михаила Саакашвили допустить нельзя. Об этом пишет грузинский портал MCM.

Так, Гахария акцентировал на том, что в Грузии Саакашвили осужден и находится в розыске, поэтому его назначение в Кабмин Украины – "категорически неприемлемо". Если же это произойдет, то со стороны Грузии будет соответствующая реакция.

"Мы еще не отозвали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, по крайней мере, вызовем посла для консультаций", - сказал Гахария.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе отметил, что несмотря на стратегическое сотрудничество и дружественные отношения между Грузией и Украиной, это решение будет категорически неприемлемым и непонятным для Грузии.

Напомним, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьер-министры по реформам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в СМИ появилась информация о том, что посла Грузии в Украине отозвали на фоне возможного назначения в Кабмин Шмыгаля Михаила Саакашвили.

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