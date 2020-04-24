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СМИ: Грузия отозвала посла из Украины из-за Саакашвили

Появилась информация, что из-за претендующего на вице-премьерство Михаила Саакашвили Грузия решила отозвать посла в Украине

сегодня, 14:26
Автор:

• Таисия Ерохина

СМИ: Грузия отозвала посла из Украины из-за Саакашвили

Отозван Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщили в эфире грузинского телеканала "Мтавари Архи".

Информацию о том, что событие связано с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, претендующим в Украине на должность вице-премьер-министра по реформам, подтвердили источники в дипломатических кругах УНИАН. Сообщается, что решение Тбилиси было принято на фоне разговоров о вероятном назначении в правительство Украины экс-руководителя Одесской ОГА. Также грузинские СМИ пишут, что министр иностранных дел Давид Залкалиани "был очень расстроен" решением Зеленского.

Отметим, что информацию об отстранении дипломата официально пока не подтверждают, но и не опровергают ни в МИД Грузии, ни сам посол.

Напомним, Саакашвили получил от президента Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Саакашвили дал обещание "Слуге народа" по предстоящим выборам. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов выдвигаться только в качестве партии "Слуга народа".


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Источник: https://www.unian.net/politics/saakashvili-posla-gruzii-otozvali-iz-ukrainy-iz-za-saakashvili-istochnik-novosti-ukrainy-10971521.html
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