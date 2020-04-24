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Саакашвили дал обещание "Слуге народа" по предстоящим выборам

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов выдвигаться только в качестве партии "Слуга народа"

сегодня, 13:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

Саакашвили дал обещание "Слуге народа" по предстоящим выборам

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и вероятный вице-премьер-министр Украины Михаил Саакашвили заявил, что не собирается идти на выборы, которые запланированы уже на осень, как самостоятельная фигура. Это он пообещал членам фракции "Слуга народа" на съезде по вопросу его возможного назначения вице-главой правительства. 

"Никакой осенью ни на какие выборы я идти не собираюсь. Если я и пойду, то только с вами", - заверил экстравагантный политик украинских коллег.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Саакашвили не видит проблем в назначении себя вице-премьер-министром Украины, несмотря на работу в Кабмине министра Арсена Авакова, с которым в прежние годы у него были сильно натянутые отношения.

"Сейчас у меня нет с ним конфликтов. Сейчас нет времени на конфликты", - заверил Саакашвили, подразумевая министра внутренних дел.

Как отмечалось ранее, бывшему грузинскому президенту в правительстве Дениса Шмыгаля пророчат место вице-премьер-министра. А взять под свой контроль он собирается реформы в Украине. Что именно хочет сделать, получив министерский портфель, Саакашвили накануне рассказал отдельным депутатам "СН". Сегодня же, 24 апреля, он встретился со всей фракцией "Слуги народа". Разговор назначили на 11 утра, перед внеочередным заседанием парламента.





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