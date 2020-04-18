Местные выборы в Украине осенью-2020: быть или не быть

Через полгода, 25 октября, в Украине должны состояться очередные выборы местных органов власти. Но не факт, что так и будет. Слишком много переменных вмешалось в уравнение, которое и так было не без изъяна. В ситуации разбирался портал "Комментарии".

Местные выборы в Украине: мечты о досрочности

Минувшей осенью триумфальное монобольшинство в лице фракции "Слуга народа" (СН) поговаривало о возможных досрочных выборах местной власти. Глава партии СН, Александр Корниенко заявлял: если реформа децентрализации закончится раньше, чем за 70 дней до местных выборов, то, возможно, и они состоятся раньше.

Тогдашний руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Богдан педалировал идею досрочных выборов. Мол, нужно ковать железо, пока горячо. Но был ряд объективных моментов, которые не позволили Зе-команде нахрапом взять еще и местную власть.

"Думаю, что сейчас многие в Офисе президента Зеленского с грустью вспоминают то время, когда тогдашний глава ОП продавливал идею с досрочными местными выборами. Рейтинг партии "Слуга народа" осенью и сейчас – небо и земля, – отмечает политический эксперт Светлана Кушнир. – Противники Андрея Богдана тогда указывали на нарушение Конституции. Но история с досрочными парламентскими 2019 года тоже, знаете ли, не филигранна в отношении духа и буквы Основного закона. Тогда очень большую роль сыграл фактор тотальной поддержки по всей стране президента Владимира Зеленского – личный рейтинг в 73%. Штабисты СН смогли спроецировать его на партию и ноунеймы ("новые имена") взяли в Раде 254 мандата. Рекорд, позволивший создать монобольшинство без коалиции с кем бы то ни было".

Местные выборы в Украине: почему штурма не вышло

Что же помешало "зеленой волне" смыть "старую власть" еще и на региональном уровне?

Основных причин – две.

Первая – законодательная. До местных выборов следовало принять Избирательный кодекс (ИК) в целом. А также – изменения в Конституцию по части децентрализации.

Вторая – неготовность к региональному противостоянию партии власти. Которую и партией-то назвать можно с большой натяжкой, потому что как таковой истории и идеологии у нее нет. Кадровый голод Зе-команда испытывает колоссальный и на местном уровне эта проблема проявляется ярче всего.

ИК кое-как приняли. Именно "кое-как", потому что вопросов к кодексу – огромное количество. Часть проблемных моментов мы осветили, рассказывая, как Кодекс изменит систему проведения выборов в нашей стране.

Противоречивые нормы и сложные для реализации моменты никто так и не сгладил. Из наиболее вопиющего:

– сумма залога для участия в выборах неподъемна для большинства партий;

– не стыкуются между собой сроки нарезки округов и формирования окружных комиссий;

– на одном участке может проходить голосование по трем разным системам одновременно, что способно привести к сбою в работе комиссий и длинным очередям избирателей.

"В ИК находят массу (счет уже пошел на сотни) несогласованностей, противоречий и требующих законодательного урегулирования казусов и ляпов, – подчеркивает Светлана Кушнир. – В кулуарах члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) говорят, что полностью выполнить все прописанные там нормы невозможно. Вот такой закон, да. А ведь основные положения надо как-то разъяснить или исправить, что исключительно в полномочиях Верховной Рады. Которой сейчас не до того".

О необходимости убирать из ИК откровенно провокационные нормы говорит, в частности, глава правления Гражданской сети "Опора", эксперт по вопросам избирательного законодательства и политических процессов Ольга Айвазовская.

"Зависла" и конституционная реформа в части децентрализации. Попытки президента протянуть вариант, который, по сути, превращал децентрализацию в централизацию, не увенчались успехом. Ввести прямое президентское правление с помощью префектов, наделенных небывалыми полномочиями, не вышло. Как и намерение под соусом децентрализации провести легализацию особого статуса Донбасса. Всеукраинское обсуждение важного закона постановлено на паузу из-за карантина. Таким образом, даже принятие его в первом чтении весьма сомнительно. А найти 300 голосов для принятия его в целом, что возможно лишь на следующей сессии, в начале сентября, выглядит и вовсе фантастично.

"Золотые деньки уплыли – сейчас у нас форс-мажор в виде коронавируса, да и дрязги, скандалы и внутренняя борьба в СН привели к тому, что уровень поддержки значительно просел, – поясняет Светлана Кушнир еще одну причину провала планов Зе-комады о досрочных местных выборах. – Кроме того, до сих пор на местах партия так и не создала полноценные офисы и партийные ячейки, что очень важно для победы на местных выборах".

Эксперт подчеркивает, что местные выборы – это сложнейший организационный и подготовительный, многоуровневый процесс.

"И тут "зеленым слугам" с наскока взять победу, как на парламентских выборах, не удастся. И реплицировать рейтинг президента на условного кандидата в депутаты поселкового совета (ноунейм) без реальной истории проживания и работы на этой территории – не получается от слова "совсем"… Еще один момент – это яркие личности, которых на местном и региональном уровнях из тех же ставленников Киева – глав ОГА и РГА – как-то не получается найти. А конкуренция на местах – жесточайшая. Так что и тут – работы невпроворот для эйчаров (от английской аббревиатуры HR – Human Resources, что означает "человеческие ресурсы"; в последние годы аббревиатура HR (эйчар) также стала синонимом профессиональной специализации: "эйчаром" называют себя специалисты в области управления персоналом – менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по оплате труда, бизнес-тренеры – прим.ред.) партии власти".

Местные выборы в Украине и фактор Донбасса

Отдельный момент – временно оккупированные территории. Еще недавно украинские власти вбрасывали в общество месседжи о необходимости проведения одновременных местных выборов по всей территории Украины, включая ОРДЛО. Про Крым, правда, стыдливо умалчивали.

Минувшей зимой на встрече в Париже в рамках нормандского формата, а также во время Мюнхенской конференции безопасности Зеленский заявлял, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они, подчеркивал президент, не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей.

Россия тогда уперлась в вопрос границы, не желая передавать контроль над ней до выборов в ОРДЛО. Кроме того, на Киев давили, требуя узаконить "особый статус Донбасса".

Эксперты предупреждали об опасности ускоренной реинтеграции – фактически под дудку Кремля. Общее мнение, пожалуй, наиболее точно сформулировал представитель Украинского института будущего Игорь Попов: "Без устойчивого обеспечения требований безопасности, решения вопросов о разоружении и амнистии проведение выборов на неконтролируемых территориях станет даже не выстрелом в ногу, а, скорее, контрольным в голову".

Впрочем, сейчас этот вопрос, как и многие другие, отошел на второй план.

"Вернуть Донбасс до июля, когда по закону должна стартовать местная избирательная кампания, РФ и боевики явно не спешат, – отмечает Светлана Кушнир. – А потому все реляции о проведении выборов по украинскому законодательству в октябре-2020 – не более, чем игра на публику".

Эксперт Украинского института будущего Ростислава Смирнов также уверен, что выборы в ОРДЛО по украинским законам в этом году невозможны: "Есть ряд законодательных моментов, которые нужно подготовить. И которые точно не подготовят. К тому же, сейчас это явно не ко времени. Народ в напряженном состоянии. Коронавирус, с финансами огромные проблемы. И тяжелые, раскольные вопросы не будут выносить на повестку дня. Все силы украинская власть бросит сейчас на борьбу с экономическими последствиями пандемии и карантина. Так что выборы в ОРДЛО невозможны при создавшейся ситуации".

Местные выборы в Украине и призрак кризиса

Карантинная весна действительно внесла значительные коррективы во многие планы. В том числе – касательно выборов.

13 апреля Верховная Рада в рамках новых вызовов переформатировала госбюджет. Вместо 2,1 млрд грн, изначально заложенных на организацию местных выборов, оставили 1 млрд. Хоть что-то, учитывая, что в первоначальном варианте секвестра не планировали оставить ничего.

Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркивает: мало того, что средства на некоторые направления местных выборов в госбюджете изначально не были предусмотрены, хотя и указаны в Избирательном кодексе, так еще теперь переполовинили и то, что было. Это, по словам Диденко, в первую очередь, повлияет на формирование избиркомов, участковых комиссий, а также на модернизацию избирательных процессов.

Верховная Рада должна объявить проведение общих местных выборов не позднее 27 июля. За три месяца до собственно выборов. Но в уравнении слишком много переменных. Как Украина пройдет испытание пандемией? Сколько еще продлятся карантинные меры? В каком состоянии будет отечественная экономика? И сказать четко – быть или не быть местным выборам в текущем году, крайне сложно.

При этом для переноса выборов, по Конституции, есть лишь один повод – введение чрезвычайного положения.

Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты имеют разный взгляд на (не)возможность местных выборов в 2020 году.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен:

– Скорее всего, выборы состоятся. В бюджете заложена хоть и половина от первоначальной суммы. Но всё же – заложена. Провести выборы в срок выгодно партии власти – "Слуге народа". Им важно, чтобы эти выборы прошли как можно раньше. Ведь по объективным причинам, на фоне падение рейтинга, отсрочка выборов даже на несколько месяцев может существенно повлиять на результат голосования. И СН будет стараться сделать всё, чтобы выборы произошли осенью, по расписанию.

Помешать может состояние экономики. Мы до сих пор не вышли из карантина… Если не получим транш от МВФ, который уже заложен в бюджет, то на фоне экономического коллапса проблематично будет изыскивать средства на выборы и проводить их в нормальном режиме.

Мой прогноз – скорее всего, мы и транш получим (после принятия во втором чтении и в целом так называемого антиколомойского закона), и выборы пройдут осенью.

Эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов:

– Учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране, сегодняшнюю конъюнктуру, местных выборов в этом году может не быть.

Есть ряд моментов. Первый – технический. У нас нет возможности их провести из-за пандемии, карантина, неких ограничений. Избирательная кампания начинается за 3 месяца до даты выборов. То есть, уже в июле. Будем ли мы готовы всё запустить к этому времени? Встанет ли страна на нормальные рельсы? Я сильно сомневаюсь.

Второй момент – разлад в команде СН. Мы видим, что в последнее время они ничего не могут принять так называемым монобольшинством. Им приходится входить в ситуативные коалиционные соглашения, торговаться с оппонентами. Это было видно и когда они утверждали глав Минздрава и Минфина, и с рядом других вопросов.

Так что есть вариант, что у нас будут скорее досрочные парламентские выборы. А местные, возможно, перенесут на весну 2021 года.

Есть еще третий интересный момент, о котором начали говорить. Возможны даже досрочные президентские выборы. По некоторым данным, Зеленский хочет сложить полномочия. Может выйти, сказать: "есть монобольшинство, привел их я, они не справились, подвели. Поэтому объявляю перевыборы в парламент, чтобы привести абсолютно новых людей. Но так как привел их я – и полная ответственность на мне, то я объявляю еще и досрочные президентские выборы".

Таким образом, он уйдет с поста. Правда, не ясно, пойдет ли на перевыборы.

Политический эксперт Светлана Кушнир:

– После секвестра бюджета, который в Раде проголосовали на внеочередном заседании, вопрос проведения местных выборов в 2020 году всё еще не закрыт. С одной стороны, этого требует Конституция Украины и логика политической борьбы. С другой – как их проводить в условиях пандемии, карантина и кризиса?

Пока в Офисе президента не дают окончательного ответа. Они всё время замеряют градус социальной эмпатии к президенту и СН. Думаю, лишь к концу мая окончательно определятся.

Подвешенность вопроса работает на руку партии власти, при этом ставит на паузу организационные действия штабов-оппонентов. Это лучшая тактика – держать в неведении конкурентов. Но и – худшая, по причине возможного провала подготовки на уровне местного самоуправления, на которое и ложится основной груз организации выборов.

В общем, дело ясное, что дело – темное. А значит, до окончания карантина ситуация, как и вектор принятия решений, может еще сто раз поменяться. Вот такой он – ветер перемен с Банковой.

Как ранее сообщали "Комментарии", Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства направил в Центральную избирательную комиссию запрос, где указал о своей обеспокоенности в связи с отсутствием условий для подготовки к выборам в районные, городские и сельские советы в связи с форс-мажорной ситуацией, а именно карантином.

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