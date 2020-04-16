"Местные выборы под угрозой": ЦИК отчитается о трудностях подготовки к 25 октября в условиях карантина

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства направил в Центральную избирательную комиссию запрос, где указал о своей обеспокоенности в связи с отсутствием условий для подготовки к выборам в районные, городские и сельские советы в связи с форс-мажорной ситуацией, а именно карантином. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

В тексте обращения сказано, что Комитет предложил ЦИК определить перечень проблемных вопросов, которые могут возникнуть при назначении, подготовке и проведении выборов. Также комитет попросил ЦИК до 24 апреля предоставить проект календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

Отметим, что запланированные на 25 октября очередные местные выборы должны быть назначены не позднее, чем за три месяца, а избирательный процесс должен начаться за пятьдесят дней до дня голосования.

Напомним, несколько дней назад портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦИК Олег Диденко сообщил, что карантин не может стать препятствием для избирательного права украинских граждан, местные выборы могут перенести только в случае введения чрезвычайного или военного положения.

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