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Глава ЦИК заявил, что местным выборам карантин - не помеха, но угроза их проведения все же есть

Глава ЦИК Олег Диденко рассказал, что местные выборы проведут, если только в стране не будет введено чрезвычайное положение

сегодня, 18:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава ЦИК заявил, что местным выборам карантин - не помеха, но угроза их проведения все же есть

По словам главы Центральной избирательной комиссии Олег Диденко обозначил, что выборы в местные городские советы, которые запланированы на октябрь 2020 года, состоятся, несмотря на карантин и подготовка к ним ведется. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

При этом Диденко отметил, что выборы могут быть перенесены лишь по двум причинам: введение военного или чрезвычайного положения в стране.

"В Конституции говорится, что ограничения избирательных прав граждан возможно в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения", - заключает глава ЦИК.

Кроме того Диденко также отметил, что в случае введения чрезвычайного положения или внесения изменений в Конституцию Украины о переносе выборов, то это не будет считаться нарушением.

"Впрочем, если не будет принято решение о назначении выборов или они не будут назначены на более поздний срок, то да, формально это будет нарушением", - резюмировал он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ближайшее заседание Верховной Рады пройдет уже, вероятно, в эту среду, но пока неизвестно, какие именно вопросы нардепы будут обсуждать. 


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Источник: https://lb.ua/pravo/2020/04/13/455135_golova_tsvk_oleg_didenko_karantin.html
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