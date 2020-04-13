Очередное заседание Верховной Рады может пройти снова на этой неделе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ближайшая сессия парламента может пройти уже в среду, 15 апреля. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, передает УНИАН.

Нардеп добавил, что на сессии не может быть рассмотрен законопроект о банковском регулировании, ведь сегодня все еще продолжалась процедура возведения таблицы 16 000 поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

"Даже если очень ускоренную процедуру применить, - это четыре полных дня работы комитета", - подчеркнул Арахамия.

Тем не менее он не стал заранее информировать общественность о том, какие именно будут вопросы рассмотрены парламентариями на заседании в среду, заявив, что это "секрет фирмы". Впрочем журналисты, не удовлетворившись такой скрытностью, попробовали уточнить у Арахамии, не станет ли законопроект о банках одним из них.

"Это взаимосвязанный вопрос, но не сам закон", - резюмировал "слуга народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты предсказали, что ожидает экономику Украины в связи с принятыми изменениями в государственный бюджет на 2020 год.





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