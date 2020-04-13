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Очередное заседание Верховной Рады может пройти снова на этой неделе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поделился планами нардепов на дату ближайшей сессии, но скрыл, какие именно вопросы будут на ней рассматривать

сегодня, 18:17
Автор:

• Екатерина Белоброва

Очередное заседание Верховной Рады может пройти снова на этой неделе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ближайшая сессия парламента может пройти уже в среду, 15 апреля. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, передает УНИАН.

Нардеп добавил, что на сессии не может быть рассмотрен законопроект о банковском регулировании, ведь сегодня все еще продолжалась процедура возведения таблицы 16 000 поправок  к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

"Даже если очень ускоренную процедуру применить, - это четыре полных дня работы комитета", - подчеркнул Арахамия.

Тем не менее он не стал заранее информировать общественность о том, какие именно будут вопросы рассмотрены парламентариями на заседании в среду, заявив, что это "секрет фирмы". Впрочем журналисты, не удовлетворившись такой скрытностью, попробовали уточнить у Арахамии, не станет ли законопроект о банках одним из них.

"Это взаимосвязанный вопрос, но не сам закон", - резюмировал "слуга народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты предсказали, что ожидает экономику Украины в связи с принятыми изменениями в государственный бюджет на 2020 год.



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Источник: https://www.unian.ua/politics/10956992-arahamiya-nazvav-datu-ta-pitannya-yaki-mozhut-rozglyadatis-na-pozachergovomu-zasidanni-radi.html
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