Избирательный кодекс Украины: как изменится система проведения выборов в нашей стране

С начала 2020 года в Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс. Издание "Комментарии" разбиралось, в чем суть изменений, кому они могут быть на руку, и насколько "по-новому" могут пройти местные выборы, запланированные на осень нынешнего года.



Избирательный кодекс Украины: как к этому шли

Избирательный кодекс был принят в первом чтении Верховной Радой VIII созыва еще 7 ноября 2017 года. И лишь в июле 2019 года досрочно уходящий в отставку в "турборежиме", принял во втором чтении и в целом новый Избирательный кодекс Украины.

Тот вариант (за него проголосовали всего 230 нардепов после 16 безуспешных голосований) предусматривал выборы по открытым спискам лишь с 2023 года, не учитывал права переселенцев на местных выборах, имел еще ряд вызвавших критику моментов. И все же спикер Верховной Рады Андрей Парубий его подписал. Причем сделал это, как и принимали закон, перед уходом – 27 августа. Далее, согласно процедуре, слово было за президентом.

14 сентября Владимир Зеленский наложил на Избирательный кодекс вето и вернул его в парламент со своими предложениями.

19 декабря новая Верховная Рада 330-ю голосами "за" приняла новый Избирательный кодекс (законопроект №0978) в целом, с учетом предложений президента. 27 декабря Зеленский подписал Избирательный кодекс, а с 1 января 2020 года закон вступил в силу.

Избирательный кодекс Украины: что получили

Если пройтись по основным моментам принятого Избирательного кодекса, то:

- выборы проходят по пропорциональной избирательной системе с открытыми региональными списками (ранее были пропорциональная и мажоритарная системы), избиратели могут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее списке;

- каждая партия будет выдвигать два вида списков (единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых и формируется единый список кандидатов);

- бюллетень будет делиться на две части: сначала избиратель будет выбирать партию, а потом – конкретного депутата из партии (тот кандидат, который будет набирать больше голосов, понимается по партийному списку, имея больше шансов быть избранным);

- политсилы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов в списках должно быть не менее двух человек каждого пола, что должно увеличить число женщин в политике (но так как лишь первая "девятка" автоматически будет проходить по результатам голосования – при условии, если партия преодолела пятипроцентный барьер, фактически среди этих девяти людей будут лишь три человека одного пола);

- очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента, а внеочередные – в последнее воскресенье шестидесятидневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады;

- выборы президента Украины могут быть очередными (проводятся после истечения конституционного срока полномочий президента Украины; проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента, назначает их ВР), внеочередными (в связи с принятием соответствующего постановления ВР) и повторными (не избрание одного из двух кандидатов, включенных в бюллетень; снятие кандидатур всеми кандидатами, включенными в избирательный бюллетень; признание выборов несостоявшимися); внеочередные и повторные выборы главы государства проходят в последнее воскресенье 90-дневного срока со дня их назначения парламентом;

- одно и то же лицо не может быть президентом Украины больше чем два срока подряд;

- официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанного ВР государством-агрессором или государством-оккупантом;

- общегосударственные выборы (как президентские, так и парламентские) могут проводиться одновременно с местным референдумом (закон о котором пока не принят), внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами;

- депутаты сельских, поселковых, городских (до 90 тыс. избирателей), районных в городах и районных советах будут избирать по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, причем в одном округе могут выбрать не менее двух и не более четырех депутатов (такая система, по мнению экспертов, обеспечивает неравномерное представительство: интересы города с 90 тысячами избирателей будут отстаивать четыре депутата, а небольшое село с 500 избирателями – два);

- депутатов областных и городских (от 90 тыс. избирателей), а также Верховной Рады АР Крым выбирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам;

- сельских, поселковых и городских (до 90 тыс. избирателей) председателей будут избирать по системе относительного большинства (чтобы победить, достаточно просто набрать больше голосов, чем у ближайшего конкурента);

- городских председателей (мэров) в городах с количеством избирателей более 90 тыс. будут выбирать по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином городском избирательном округе.

Избирательный кодекс Украины: кто в выигрыше

Политический эксперт Александр Савченко уверен, что от принятия Избирательного кодекса выиграли те партии, которые уже сейчас находятся в парламенте, при условии, что им удастся взять на следующих выборах более пяти процентов голосов.

"Их выигрыш в контексте нового кодекса зависит от отмены мажоритарки, – поясняет Савченко. – Депутаты, которые проходили в Раду, побеждая на своих десятилетиями прикормленных за бюджетный\государственный счет округах, больше в парламент по этой системе не зайдут – схема закончилась".

По словам политэксперта, те, кто лоббировал проведение тех или иных законов, не мог так контролировать депутатов-мажоритарщиков, как их коллег списочников. И получать требуемые голоса от этих нардепов всегда было дорого и сложно.

"Для крупных политических партий мажоритарщики были раздражающим фактором еще по одной причине, – продолжает Савченко. – Для прохождения в Верховную Раду они не участвовали в аукционе проходных-не проходных мест. К тому же, не платили взносы в партию. Мажоритарщику зонтик в виде партийного бренда, как правило, был не нужен. Каждый из старожилов, избираемых по этой схеме, уже не раз прыгал, как кузнечик, из одного партийного бренда в другой – в зависимости от того, что партия может предложить ему лично".

По словам политолога Виктора Тарана, новый вариант Избирательного кодекса предусматривает гибридную модель, где кандидатов выбирать по спискам в крупных мажоритарных округах.

"Эта модель называется "региональные списки с преференциями". По факту – это та самая мажоритарка, только округа, на которых вы будете выбирать кандидатов по региональным избирательным спискам политических партий, увеличатся в несколько раз, говорит Виктор Таран. – Проголосованная избирательная модель – шаг вперед. Ведь у партийного руководства забрали монополию на формирование списков, а избиратели получили шанс влиять на продвижение кандидатов, которые им нравятся".

Из позитивов эксперт также выделяет расширение гендерной квоты (в каждой пятерке должно быть не менее двух кандидатов одного пола) и то, что в Избирательном кодексе учли права переселенцев.

Последний момент отметила и "Гражданская сеть ОПОРА", назвав значительным достижением доработки кодекса обеспечение избирательных прав не только внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но и трудовых мигрантов, других мобильных внутри страны граждан. Теперь они смогут обратиться в органы ведения Реестра избирателей с мотивированным заявлением об изменении избирательного адреса для голосования на выборах всех уровней.

Также в Избирательном кодексе впервые предусмотрена возможность для общественных организаций зарегистрировать наблюдателей на уровне Центральной избирательной комиссии – для полноценного наблюдения за ее деятельностью.

Избирательный кодекс Украины: негативные моменты

Однако Избирательный кодекс содержит и ряд негативных моментов, которые ставят под угрозу эффективность избирательной реформы.

"В частности – это короткий срок (полтора месяца) агитационного времени избирательной кампании, – говорит политолог Виктор Таран. – Поскольку избирательный округ составит в среднем из около одного миллиона избирателей, те, у кого отсутствуют большие ресурсы, фактически не будут иметь шансов победить. Побеждать в округах будут в основном те, у кого больше денег. То есть, опять на выборах будут доминировать подкуп, раздача "гречки" и админресурс. Ну и с сокращенным временем агитации избиратель не будет особо стараться разбираться в программах, голосуя за "котов в мешке".

Кроме того, отмечает эксперт, Избирательный кодекс фактически перечеркивает шансы для баллотирования для партий, которые не имеют больших средств.

"По новому кодексу, для участия в местных выборах партия должна внести избирательный залог. Он рассчитывается из расчета четыре минимальные зарплаты на момент выборов на каждые 10 тысяч избирателей, – отмечает Виктор Таран. – О каких цифрах идет речь? Сейчас минимальная зарплата равняется 4723 гривень. Умножаем на четыре и получаем 18 892 гривень на каждые 10 000 избирателей. Например, залог для кандидата в мэры Киева составляет 4 миллиона гривень. И такая же сумма – за список в Киевсовет. То есть, чтобы новая молодая партия приняла участие в выборах, она единоразово должна внести 8 миллионов гривень! И – это только залога… А, например, для Львова, залог за мэра составит 1 133 520 гривен. И столько же – за список партии в горсовет. Как думаете, много "новых партий" имеют такие средства?"

Александр Савченко также считает, что Избирательный кодекс призван отсечь новичков из политики.

"Закрепленный пятипроцентный барьер прохождения в ВР – это подарок для решал-лоббистов, – уверен политэксперт. – Такой высокий порог окончательно отрежет возможность попаданию в Раду несистемных, новых политических партий, которые не находятся в орбите тех или иных олигархических кланов. У молодой партии банально не будет и средств, и сил. С моей точки зрения, все эти изменения, которые нам "впаривают" как очень демократические, никакого отношения к ответственности депутатов перед избирателем не имеют. Мы получим просто новый виток, но уже других схем".

"Гражданская сеть ОПОРА" среди минусов называет то, что Избирательный кодекс ослабляет влияние избирателей на продвижение кандидатов в избирательных списках проходных партий. "Для продвижения к верхней части регионального списка кандидатов необходимо набрать не менее 25% национальной избирательной квоты... Если же избиратели отказываются от персонифицированного голосования, кандидатам от проходной партии будет сложно преодолеть установленный барьер, – поясняют эксперты. – В таком случае депутатские мандаты будут распределяться по очередности, определенной партией, и система на практике будет работать по аналогии закрытой пропорциональной".

Также эксперты считают, что новая форма избирательного бюллетеня не способствует персонифицированному голосованию избирателей за конкретных кандидатов.

"Избиратель поддерживает весь список партии и факультативно может проставить порядковый номер кандидата от этой партии в конце текста всего бюллетеня. Необходимость дважды проставить отметки и неудобное расположение места для номера конкретного кандидата де-факто стимулирует избирателей к сохранению практики голосования за закрытые партийные списки, – поясняют в "Гражданской сети ОПОРА". – Избиратели будут голосовать только за партию – и обходить вниманием или уклоняться от поддержки конкретного ее представителя".

Избирательный кодекс Украины: продолжение следует

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, хоть и рекомендовал Избирательный кодекс к принятию (и его приняли), признал, что кодекс не идеален, "в нем есть вещи, которые надо исправлять". Нардепы пообещали вернуться к совершенствованию кодекса в феврале 2020 года. "Гражданская сеть ОПОРА" уже заявила, что будет настаивать на инклюзивности и публичности этого процесса.

По мнению Виктора Тарана, принятый документ нельзя назвать "зрадой" или "перемогой". И борьба за действительно честный и прозрачный Избирательный кодекс продолжается.

"Принятый Избирательный кодекс однозначно требует доработки, – подчеркивает политолог. – В частности, усиления ответственности за подкуп избирателей (ряд экспертов предлагает принять законопроект об обеспечении неотвратимости наказания за преступления, связанные с выборами, – ред.). Также нужно уменьшить влияние политической рекламы, заменив ее на дискуссионные форматы в эфирах ток-шоу. Однозначно нужно увеличить срок агитации, хотя бы до двух с половиной месяцев. Как видим, для преодоления политической коррупции недостаточно принять закон с красивым названием "открытые списки". Нас ждет много работы, ведь если не исправить недоработки, то все проблемы останутся, и мандаты преимущественно будут получать те, у кого больше средств. А значит, коррупция и дальше будет царить на политическом Олимпе страны".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!