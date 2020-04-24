"Сейчас не время для конфликтов": Саакашвили рассказал о своих отношениях с Аваковым

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и вероятный вице-премьер-министр Украины Михаил Саакашвили рассказал, что на сегодня у него не существует конфликтов с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Так, журналисты во время беседы с Саакашвили о возможном занятии поста вице-главы Кабмина поинтересовались, как он видит свое сотрудничество с действующим главой МВД Арсеном Аваковым, учитывая, что при правлении Петра Порошенко два чиновника были едва ли не заклятыми врагами.
"Сейчас у меня нет с ним конфликтов. Сейчас нет времени на конфликты", - заверил Саакашвили, подразумевая Авакова.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Саакашвили с отрадой встретил предложение о возможности поработать в украинском правительстве.
"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал грузинский политик.
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