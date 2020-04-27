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Шмыгаль объяснил, почему уволил руководство таможни и налоговой

Таможня и налоговая служба в прошлом году отработали значительно хуже, чем в предыдущие годы - премьер-министр Шмыгаль

сегодня, 12:38
Автор:

• Виолетта Комаровская

Шмыгаль объяснил, почему уволил руководство таможни и налоговой

Премьер Денис Шмыгаль объяснил, почему Кабмин решил одновременно уволить все руководство Государственной таможни, а также налоговой службы. В прошлом году ведомства, возглавляемые Нефедовым и Верлановым, работали крайне неэффективно, написал глава правительства в Facebook.

Напомним, что в пятницу, 24 апреля, Кабинет министров отправил в отставку Максима Нефедова и Сергея Верланова. Они руководили украинской таможней и налоговой службой соответственно. Вместе с ними уволили и всех их заместителей. Тогда на сайте правительства опубликовали лишь указ об отставке. При этом о причинах такого решения ничего сказано не было. 

И только сегодня премьер решил аргументировать массовую отставку. 

"Работа налоговой и таможни - это наша экономическая безопасность. Здесь оправданий быть не может. Что касается наполнения, бюджет за прошлый год показал одни из худших показателей за последние годы. И в нынешнем году, как мы видим, ситуация не улучшилась. И речь не только о коронакризисе", - написал Шмыгаль. 

При этом, пишет премьер-министр, правительство поддерживает идею создать ТСК в парламенте, чтобы разобраться с возможными фактами злоупотребления властью в налоговой и таможенной службах.

Ранее Максим Нефедов, бывший руководитель таможни, заявил, что увольнение всей команды свидетельствует о том, что они отказались выполнять чьи-то распоряжения сверху. 

Стоит отметить, что накануне правительство разрешило назначить руководителя Государственной налоговой службы вообще без конкурса. 


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/?eid=ARDcBlNF-uOxPZgmeVxuHXo2oE1rNtZKMnV-HhbfUjMuGNn9mldSSiyhZL7ZCQElipe4npw0CuCg3-6x
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