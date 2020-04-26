Кабмин разрешил назначать главу Налоговой службы без конкурса

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Правительство Украины позволило назначить на вакантную должность главы Государственной налоговой службы претендента без прохождения профессионального конкурса. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте Кабмина.
Так, правительство согласилось с предложением министра финансов и позволило назначить главу налоговой службы путем заключения контракта о прохождении госслужбы.
Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - указано в распоряжении.
Проводить судьбоносное собеседование, согласно документу, будет заместитель министра финансов.
Документ подписан еще 24 апреля текущего года.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Государственная налоговая служба ищет на вакантное место соискателя и конкурс будет проходить уже 28 апреля. Отметим, что зарплата на этой должности предусмотрена в размере 29 400 гривен.
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