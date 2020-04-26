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Кабмин разрешил назначать главу Налоговой службы без конкурса

Теперь для того, чтоб занять пост главы Государственной налоговой службы, достаточно пройти собеседование с министром финансов

26 апреля 2020, 23:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Кабмин разрешил назначать главу Налоговой службы без конкурса

Правительство Украины позволило назначить на вакантную должность главы Государственной налоговой службы претендента без прохождения профессионального конкурса. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте Кабмина.

Так, правительство согласилось с предложением министра финансов и позволило назначить главу налоговой службы путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - указано в распоряжении.

Проводить судьбоносное собеседование, согласно документу, будет заместитель министра финансов.

Документ подписан еще 24 апреля текущего года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Государственная налоговая служба ищет на вакантное место соискателя и конкурс будет проходить уже 28 апреля.  Отметим, что зарплата на этой должности предусмотрена в размере 29 400 гривен.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-naznachit-glavu-nalogovoy-1587921778.html
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