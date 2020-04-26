Госаудит служба и Налоговая объявили конкурс вакансий: зарплата от 25 тысяч гривен

Государственная аудиторская служба, а также государственная налоговая служба объявили конкурс на руководящие должности своих ведомств. Об этом сообщается на сайте вакансий госслужб.

Так, срок подачи документов заканчивается 27 апреля, а сам отбор назначен на 10 утра 28 апреля.

Зарплата у главы Налоговой определяется в размере 29 400 грн, у его заместителя - 26 500 грн. Глава Госаудитслужбы будет получать 29 400 грн.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк нашел решение для прекращения теневого дохода у украинцев.

Под финмониторинг подпадают офшоры, политически значимые лица, удачные игроки, операции с наличными. Что же касается непосредственно финансовых операций, для которых предусмотрен мониторинг, то законопроект определяет следующие:

– зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в которой один из участников является гражданином страны, невыполняющей международные рекомендации по борьбе с отмыванием доходов;

– операции по переводу средств заграницу, в том числе в офшорные юрисдикции;

– операции политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с ними;

– финансовые операции с наличными (не все);

– финансовые пороговые операции, при которой сумма начинается от 400 тысяч гривень (для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр и организации лотерей – от 30 тысяч гривень ).

Кроме того, проверка обязательна для операций с виртуальными активами, например, криптовалютами – на сумму от 30 тыс. грн без открытия счета в банке.

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