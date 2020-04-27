Кличко уволил своего зама Слончака, который ударил патрульного

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя Виталия Слончака, который стал фигурантом скандала, напав на патрульного полицейского во время проверки документов за превышение скорости. Об этом сам столичный мэр заявил во время онлайн-брифинга.

По словам Кличко, данный случай нападения на сотрудника Патрульной полиции со стороны представителя городской власти, является недопустимым.

"Владимир Слончак должен отвечать перед законом как и любой другой гражданин Украины. Я не намерен покрывать никого, кто дискредитирует городскую власть", - заключил киевский глава.

Отметим, в сети уже опубликован видеоролик, который был снят на нагрудную камеру сотрудника полиции, где запечатлен момент нападения экс-сотрудника КГГА Владимира Слончака на патрульного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Кличко оперативно отреагировал на скандал со своим замом Владимиром Слончаком и гарантировал проверить обстоятельства, чтоб вынести соответствующее решение.

"Решение я принял, только лишь узнав о произошедшем в воскресенье вечером. Сегодня все оформим документально", - написал Кличко. При этом пообещал рассказать подробности во время традиционного брифинга в полдень.



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