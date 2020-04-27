Кличко отреагировал на задержание своего заместителя Владимира Слончака

Виталий Кличко отреагировал на сообщение о задержании своего заместителя Владимира Слончака. На своей странице в Facebook мэр Киева написал, что решение относительно Слончака уже принял. При этом, что это за решение, Кличко уточнять не стал.

Владимира Слончака полицейские задержали накануне за нападение на правоохранителя. Подробности инцидента ранее обнародовал народный депутат Александр Дубинский.

Заместитель руководителя столичной администрации поздно вечером ехал на машине вместе с депутатом Киевского горсовета Людмилой Костенко. Иномарка двигалась по центру столицы с выключенными фарами. За рулем была именно Костенко, а Слончак находился на пассажирском сидении. Когда автомобиль остановили патрульные, между чиновником и полицейскими возник словесный конфликт. Слончак, якобы, угрожал патрульным, ссылаясь на свою должность в КГГА. А закончилось все тем, что заместитель Кличко набросился на правоохранителя, после чего его задержали.

Уже утром на странице мэра столицы появилось короткое сообщение о вечерних событиях.

"Решение я принял, только лишь узнав о произошедшем в воскресенье вечером. Сегодня все оформим документально", - написал Кличко. При этом пообещал рассказать подробности во время традиционного брифинга в полдень.

Ранее "Комментарии" рассказывали более подробно о задержании Владимира Слончака.

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