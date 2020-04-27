В Лавре монахи умирают от коронавируса, а заместителя Кличко обвинили в нападении на полицейского: новости, которые вы могли пропустить

Коронавирус в Лавре

Трое монахов Киево-Печерской лавры скончались от коронавируса. Это подтвердил митрополит Климент. При этом он отрицает, что Covid-19 подхватили все до единого служители и послушники. Ранее такая информация появилась в СМИ. Климент утверждает, что инфицированы были около 100 людей из почти двух сотен, проживающих на территории Лавры. К слову, большинство из них либо пошли на поправку, либо уже выздоровели. В больницах остаются 3-4 человека, говорит Климент. Накануне из больницы выписали и настоятеля Киево-Печерской Лавры - митрополита Павла. Сама Лавра все еще закрыта на карантин и прихожан на территорию монастыря не пускают.





Нападение на полицейского

Заместителя Виталия Кличко - Владимира Слончака - задержали в Киеве за нападение на патрульного. Об этом сообщил, в частности, нардеп Александр Дубинский. По его словам, все случилось поздно вечером в воскресенье. Полицейские остановили Mercedes, в котором был Слончак, так как водитель не включил фары. За рулем оказалась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. По предварительным данным, она была под воздействием алкоголя. Слончак сидел на пассажирском сидении. Во время общения с патрульными сначала возникла словесная перепалка, затем чиновник набросился на полицейского с кулаками, написал Дубинский на своем Facebook. Заместителя председателя КГГА задержали.





Возвращение Бориса Джонсона

После борьбы с коронавирусом британский премьер Борис Джонсон возвращается на свое рабочее место. Накануне он перебрался из загородного дома, где восстанавливался после болезни, в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Уже сегодня, 27 апреля, Джонсон планирует полноценно вернуться к исполнению обязанностей премьер-министра, пишет CNBC. Коронавирусом Борис Джонсон заболел еще в конце марта. А в начале апреля он оказался в реанимации, где находился несколько дней. Из больницы в Лондоне британского премьера выписали 12 апреля.





Победа над коронавирусом

Последнего пациента с коронавирусом выписали в китайском Ухане. Это город, с которого в мире началась вспышка Covid-19. Первые пациенты в местных больницах начали появляться еще в начале зимы. За несколько месяцев Covid-19 переболели 46 тысяч человек, умерли почти 4 тысячи. Это самый высокий показатель смертности в Китае. А нынче на больничных койках не осталось ни единого человека с коронавирусом, сообщили городские власти Уханя. Последнего пациента с таким диагнозом отпустили домой накануне, сообщает Reuters. Сейчас город, который два месяца был в полной изоляции, поэтапно возвращается к нормальной жизни.





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