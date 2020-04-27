27 апреля в календаре: какой сегодня праздник и что сулит Луна

27 апреля в Нидерландах празднуют День короля, в Словении - День сопротивления оккупации, а в Финляндии отмечают Национальный день ветеранов. И хоть в Украине сегодня громких праздников нет, многие задаются вопросом о том, каким же был день 27 апреля в истории.

Так, в 1908 году фигурное катание впервые включили в программу Олимпийских игр как вид спорта, а в 1965-м в США запатентовали подгузники "Памперс".

Среди выдающихся людей, рожденных 27 апреля, - американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе (1791 год), советский актер Евгений Моргунов (1927 год), а также "детский доктор мира" и общественный деятель Леонид Рошаль (1933). А именинники этого дня - Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин) и Фома.

Интересно, что сегодняшнее утро - пятые лунные сутки. Согласно лунному календарю, 27 апреля является одним из судьбоносных дней месяца. Он хорош для осуществление важных планов, однако лишь в том случае, если человек настроен на успех. Кроме того, пятый день Луны подходит для кардинальных изменений во многих сферах за счет улучшения и укрепления уже имеющихся достижений.

Ранее мы сообщали, что сегодняшний день в Украине будет солнечным, за исключением лишь восточных регионов: Донецка, Луганска и Харькова. Как рассказали в гидрометцентре, столбики термометров будут показывать от 11 до 18 градусов тепла.

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