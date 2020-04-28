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"Кина не будет": кандидатуру Саакашвили сняли с рассмотрения на должность вице-премьера, - источник

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что громкий анонс назначения Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам закончилось "тихим сливом"

сегодня, 14:56 684
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Кина не будет": кандидатуру Саакашвили сняли с рассмотрения на должность вице-премьера, - источник

Кабинет министров отозвал свое предложение на рассмотрение экс-главы Грузии, известного выдающимися реформами, Михаила Саакашвили в качестве вице-премьер-министра Украины, и теперь неизвестно, состоится ли оно в будущем. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист  и политолог Юрий Бутусов, вероятно, ссылаясь на источники из близкого приближения к топ-чиновникам.

По словам Бутусова, причиной стало отсутствие необходимого количества голосов во фракции-монобольшинства "Слуга народа", поскольку назначение Саакашвили на руководящий пост в правительстве остается почвой для разногласий между нардепами.

"Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен", - отмечается в публикации.

Журналист отметил, что в Офисе президента осознают, что срыв договоренностей  с экстравагантным политиком "горячих" кавказских нравов может традиционно завершиться политическим скандалом и длительным противостоянием, поэтому подыскивают ему альтернативу: как вариант - выдвижение на выборах в мэры Одессы под брендом "Слуга народа".

"Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру", - заключает Бутусов, субъективно оценивая ситуацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что дружественная Украине Грузия резко отреагировала на возможное назначение своего бывшего президента на пост в правительстве и пригрозила дипломатическими санкциями.


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