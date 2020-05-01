"Вы заигрались": министр Аваков пригрозил мэру Черкасс

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал решение властей Черкасс, в частности - мэра города Анатолия Бондаренко. Министра возмутило самовольное смягчение карантина с 1 мая для местных бизнесменов, которое может иметь нешуточные последствия.

"Господин мэр города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков в своем Twitter.

В связи со смягчением карантина в Черкассах, горисполком которого разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров и прочих объектов бизнеса, в полиции открыли производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины “Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”.

К слову, по состоянию на сегодняшний день в Черкасской области подтвердили 296 случаев коронавируса.

Напомним, сегодня, 1 мая, в Украине заработало более 280 продовольственных рынков, сотрудники которых отныне будут выполнять условия правительства. С сегодняшнего дня все продавцы и клиенты должны быть в медицинских масках, а на входе в рынок обязаны пройти температурный скрининг. На 10 квадратах может находиться только 1 покупатель, а расстояние между продавцами должно быть не менее 3 метров. Стихийная торговля отныне находится под строгим запретом.

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