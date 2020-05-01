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Открытие 280 обновленных рынков и майские надбавки украинцам: какой будет пятница

1 мая в Украине заработают продовольственные рынки, сотрудники которых отныне будут выполнять условия правительства, а также стартует автоматическая индексация пенсий

сегодня, 08:05
Автор:

• Елена Волкова

Открытие 280 обновленных рынков и майские надбавки украинцам: какой будет пятница

Открытие рынков. Сегодня, 1 мая, в Украине заработает более 280 продовольственных рынков, сотрудники которых отныне будут выполнять условия правительства. С сегодняшнего дня все продавцы и клиенты должны быть в медицинских масках, а на входе в рынок обязаны пройти температурный скрининг. На 10 квадратах может находиться только 1 покупатель, а расстояние между продавцами должно быть не менее 3 метров. Стихийная торговля отныне находится под строгим запретом.

Надбавки. С 1 мая в Украине стартует автоматическая индексация пенсий, которые увеличат 8 из 11,3 миллионов пенсионеров. Выплаты повысят тем, кто получает 1700-1800 гривен с учетом доплат, подтягивая их до уровня прожиточного минимума - 2100 гривен. Однако на увеличенную пенсию могут рассчитывать и те, кто сейчас получает больше 2100 гривен: индексацию проведут с помощью умножения на коэффициент 1,11. Кроме того, в мае предусмотрена и так называемая “коронавирусная” тысяча - одноразовая помощь в связи с негативными последствиями пандемии. Эти деньги положены людям, пенсия которых меньше 5000 гривен в месяц.

Именины и праздники. Сегодня в Украине - официальный выходной день по случаю Международного дня труда. Интересно, что ранее этот праздник именовался Днем международной солидарности трудящихся в память, когда в Чикаго работники устроили забастовку, требуя сократить рабочий день до 8 часов. Обычно 1 мая в мире устраивают праздник, однако в этом году все мероприятия отменили в связи с пандемией. Именинники сегодня - Василий, Виктор, Ефим, Иван, Михаил, Тамара и Феликс.


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Источник: https://comments.ua/
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