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Правительство изменило правила дорожного движения для такси

Кабмин разрешил такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта

сегодня, 15:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Правительство изменило правила дорожного движения для такси

Кабинет министров Украины позволил такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, на сегодняшнем заседании правительство решило, что украинские такси могут передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта. Однако норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса – лицензии.

В Мининфраструктуры уверены, что это позволит пассажирам такси быстрее добираться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения. Кроме того, нововведение должно, считает Криклий, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок. Подчеркивается также, что нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства.

Добавим, что фото документа также в Telegram опубликовал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых правилах для водителей. Так, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов, чтобы усилить ответственность водителей за безопасность движения.


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Источник: https://t.me/vladyslavkryklii/132
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