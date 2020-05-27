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Кабмин переполовинил Минэкоэнерго: как теперь называются министерства

Правительство наконец-то решило судьбу Министерства энергетики и защиты окружающей среды

27 мая 2020, 14:46
Автор:

Таисия Ерохина

Кабмин переполовинил Минэкоэнерго: как теперь называются министерства

Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики, а еще постановил сформировать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Такое решение приняли сегодня на заседании правительства.

Как сказала и.о. главы Минэкоенерго Ольга Буславец, институциональная способность министерства делает невозможным надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов.

Поэтому так называемую "энергетическую" составляющую присоединят к Минуглю, а защита окружающей среды останется в министерстве, которое сейчас существует. По словам Буславец, для формирование Минзащиты окружающей среды требуется около полугода.

"У нас колоссальный кризис в энергетике. У нас нету 6 месяцев на создание министерства энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики. Экология сейчас работает, будет назначен и.о.", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, эксперты рассказали о состоянии на рынке электроэнергии Украины: вероятность повышение тарифа и путаница с "зеленой" энергетикой.


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Источник: https://comments.ua
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