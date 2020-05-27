Как Украина собирается справляться с кризисом после коронавируса: оценка программы Кабмина по стимулированию экономики

На заседании украинского правительства 27 мая была представлена программа стимулирования экономики для преодоления кризиса после пандемии COVID-19. Эксперты оценили это представление для издания "Комментарии".

"Вопросов много. Ответов мало"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что детализированная доработанная программа будет через три дня. Пока есть только ограниченный инсайд по поводу того, что предлагается.

"Но, кто ещё не знает, что нужно делать? Кто ещё сомневается, что нужно обеспечить доступ к дешевым кредитным ресурсам, ввести мораторий на увеличение налоговых ставок, обеспечить автоматическое возмещение НДС, не увеличивать тарифы Укрзализницы и портовые сборы, и так далее и так далее", – отмечает эксперт

Вопрос, по мнению Олега Пендзина, не в том, что нужно делать, а в том – как это сделать?

"Как найти политическую волю в госзакупках, чтобы обеспечить приоритет отечественного производителя? Как защитить внутренний рынок от тех товаров, которые можем производить сами? Вопросов много. Ответов мало", – констатирует эксперт.

"Программа направлена исключительно на перераспределение бюджетных потоков"

По мнению аналитика, кандидата экономических наук Владимира Коваля, новая программа правительства, направленная на борьбу с коронакризисом, скорее всего, – пустышка.

"Премьер обозначил всю мощь, неоднозначность и новизну угрозы. Это так. А вот предложенные методы ответа – на уровне ХХ века, – отмечает аналитик. – "Здоровый экономический национализм" – новомодный термин, за которым не стоит ничего. Приоритет украинского производителя провозглашался еще при Кучме-премьере. Но вот вопросик, а если иностранный товар в десятки раз эффективнее, менее затратен, да и плюс гарантия на него в два раза больше, чем на украинский аналог, тогда что? Как стимулировать "здоровый экономический национализм" национального производителя? Да никак… "Регуляторная гильотина" – еще один красивый термин. Микробизнес хотите избавить от бухгалтеров? Супер! Но всё это я слышал еще до "податкового майдана". А воз и ныне там".

Все госчиновники и политики говорят о необходимости "упростить" ведение бизнеса. Но практически ничего для этого не делают, подчеркивает Владимир Коваль.

"Отмена проверок – это, конечно, хорошо. Но это не решает глобальных проблем, – уверен эксперт. – Правительство, прежде всего, должно вспомнить, что главный фискальный орган должен выполнять не только контрольную, но и стимулирующую функцию. А понимания этого нет, похоже, на ментальном уровне".

Анонсированное премьером Денисом Шмыгалем вхождение в ТОП - 30 "Дуинг Бизнес" аналитик называет какой-то самоцелью для любого нового правительства.

"Каждое продвижение в рейтинге преподносится чуть ли ни как прорыв реформ. И многие забывают, что этот рейтинг складывается из нескольких показателей и далеко не однозначен, – отмечает Владимир Коваль. – Еще одно резануло. Премьер поведал, что над программой работало 7 секторальных и 6 функциональных групп. Вроде бы логично, по отраслям, по видам бизнеса. Но кто объединял, кто синхронизировал их работу? Какая-то коллективная безответственность получается. У каждой конкретной и реальной программы реформ есть автор. А когда отвечает коллектив – это колхоз. А где колхоз – там голод".

Эксперт предлагает дождаться цифр, которые обещали представить в течение трех дней. Но подчеркивает, что уже понятно – программа направлена исключительно на перераспределение бюджетных потоков. Новыми подходами, новыми стандартными решениями и не пахнет, считает Владимир Коваль.

"Нельзя сократить налоги всем и вся"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук называет презентованные меры поддержки общими слова. Важно увидеть конечный документ, уверен он. Тогда и поймем, в какой мере он адекватен.

"Перечень тех, кто участвовал в его подготовке – не показатель. Нередко экспертов приглашают для того, чтобы в конечном итоге сделать всё по-своему. Ведь 90% разработчиков сами по себе не могут подготовить конечный документ, его готовят буквально несколько человек, – отмечает Борис Кушнирук. – Когда готовят люди из разных сфер, всё заканчивается письмом из Простоквашино, которые писали мальчик, кот и собака, и которое – обо всём сразу и ни о чём конкретно".

На данный момент к озвученным мерам у эксперта скептическое отношение.

"Перечислены все отрасли экономики, которые хотят поддерживать. Но важно понимать логично-следственную систему. Как и что будет делаться. Нельзя сократить налоги всем и вся… Ведь нужно поддерживать социалку, бюджетников, – говорит Борис Кушнирук. – Важно понять алгоритмы поддержки, почему именно так. Если хотят запускать промышленность – с помощью каких инструментов. Из того, что говорилось ранее, я вижу, что они не понимают, как всё поддерживать. Точно не с помощью кредитов для бизнеса 5-7-9% (которые взять невозможно) и ипотечного кредитования. Говорят о внедрении неких общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Но не названы эти мероприятия".

Эксперт напоминает, что всё в экономике взаимосвязано. И если, к примеру, решать проблему с жд-транспортом, нужно разделять грузовые и пассажирские (убыточные) перевозки. Но при этом пояснять, как намерены поддерживать пассажирские перевозки, которые имеют огромное социальное значение.

"Пока я не увижу конечный документ, не могу говорить о том, что будет какой-то эффект. На данный момент оба правительства президента Зеленского – и Гончарука, и Шмыгаля демонстрировали скорее некомпетентность, нежели профессионализм", – резюмирует Борис Кушнирук.

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