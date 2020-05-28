Минздрав позволил открыть бассейны, но плавать "без фанатизма"

Министерство здравоохранения опубликовало распоряжение, согласно которому крытые бассейны для спортивного плавания возобновят работу. но обозначил ограничения до окончания карантина. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, работа бассейнов разрешается:

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;

в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).

Кроме того в документе обозначены запреты для посетителей бассейна, а именно:

функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, раннее портал "Комментарии" разбирался в причинах затруднительного возврата к обычной жизни украинцами после двухмесячного карантина.





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