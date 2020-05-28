kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9499.95

ETH/USD

222.23

LTC/USD

44.95

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Минздрав позволил открыть бассейны, но плавать "без фанатизма"
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав позволил открыть бассейны, но плавать "без фанатизма"

Минздрав обозначил условия, при которых украинцы могут вернуться к спортивному плаванию

28 мая 2020, 20:29 comments654
Автор:

Екатерина Белоброва

Минздрав позволил открыть бассейны, но плавать "без фанатизма"

Министерство здравоохранения опубликовало распоряжение, согласно которому крытые бассейны для спортивного плавания возобновят работу. но обозначил ограничения до окончания карантина. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, работа бассейнов разрешается:

  • для индивидуального посещения;
  • для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
  • в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
  • в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).

Кроме того в документе обозначены запреты для посетителей бассейна, а именно:

  • функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
  • проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет.
  • Напомним, раннее портал "Комментарии" разбирался в причинах затруднительного возврата к обычной жизни украинцами после двухмесячного карантина.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!