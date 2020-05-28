Минздрав позволил открыть бассейны, но плавать "без фанатизма"

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Министерство здравоохранения опубликовало распоряжение, согласно которому крытые бассейны для спортивного плавания возобновят работу. но обозначил ограничения до окончания карантина. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.
Согласно документу, работа бассейнов разрешается:
Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).
Кроме того в документе обозначены запреты для посетителей бассейна, а именно:
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