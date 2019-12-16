Тест для СБУ: Дружба с Жилиным и олигархами Константина Кулика

Недавно уволенный прокурор Константин Кулик может начать работу в Службе безопасности Украины (СБУ).



Кулика уволили из военной прокуратуры по подозрению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в незаконном обогащении, а также махинациях с государственными закупками.

Кулику приписывают дружбу с убитым в России лидером "Оплота" Евгением Жилиным, активами которого экс-прокурор пользовался в Украине. Также сообщается, что гражданская жена Константина Кулика Ирина Немец приобрела машину у отца Жилина.

Кроме того, журналисты программы "Наблюдатель" на "5 канале" заявляют о связях Константина Кулика с олигархом Игорем Коломойским. Сообщается, что по его поручению экс-прокурор неоднократно посещал Израиль и Австрию.

Также журналисты "5 канала" выяснили, что Кулику принадлежит надстройка 14-го этажа в столичном ЖК "Дипломат-Холл", законность которой Киевские власти не могут проверить, о чем говорится в ответе Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.

"Департамент, по состоянию на момент предоставления ответа, не выдавал, не регистрировал документов, дающих право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающих готовность к эксплуатации объектов строительства по указанному адресу. Во время визита на место должностного лица Департамента совместно с представителем обслуживающей организации ООО "ПОРЯД.ОК. Управление и эксплуатация недвижимости" доступ к объекту строительства был ограничен, ответственные лица отсутствовали, что делает невозможным проведение проверки", – сообщили в департаменте по вопросам строительного контроля.

В Департаменте обещают провести проверку "после надлежащего реагирования правоохранительных органов", но пока проверки не проведены, она останется на месте.





Ранее "Комментарии" писали, что возможно, что на должность зама руководителя Главного следственного управления Кулика активно продвигает олигарх Игорь Коломойский.