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Киву не посадили в тюрьму из-за справки из психбольницы, - СМИ

Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за того, что у него была справка об инвалидности из психбольницы

17 декабря 2019, 12:29
Автор:

• Наталья Шевченко

Народный депутат Илья Кива в 2013 году отделался штрафом за взяточничество благодаря справке из психиатрической больницы, пишет Bihus.info.

В 2011 году, когда Кива был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области, ему инкриминировали вымогательство взятки в размере полторы тысячи долларов.

Кива тогда якобы отделался всего лишь штрафом в десять тысяч гривен и запретом занимать государственные должности на один год, а все потому, что он "находился на лечении в Полтавской областной психбольнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности".

У чиновника была справка о том, что он инвалид второй группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм, поэтому суд счел это смягчающим обстоятельством и не отправил его в тюрьму. Киве грозило лишение свободы сроком на 8 лет.


Как сообщало издание "Комментарии", ранее Кива во время голосования качался на сиденье депутатского кресла, а когда заметил, что его снимают, показал язык.

В начале октября журналисты словили политика, когда он переписывался с девушкой по телефону, после переписки Кива начал трогать свои гениталии.

Также мы писали ранее, что в ноябре политик пришел в сессионный зал парламента в маске Джокера. В начале декабря во время очередной сессии в зале парламента депутат смотрел на своем телефоне пикантное видео.

 

 

 

Источник: https://bihus.info/sud-mig-pomilitisya-na-korist-kivi-u-spravi-pro-khabarnictvo
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