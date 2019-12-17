Киву не посадили в тюрьму из-за справки из психбольницы, - СМИ

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Народный депутат Илья Кива в 2013 году отделался штрафом за
взяточничество благодаря справке из психиатрической больницы, пишет Bihus.info.
В 2011 году, когда Кива был заместителем начальника
Управления защиты прав потребителей в Полтавской области, ему инкриминировали вымогательство взятки в размере полторы тысячи
долларов.
Кива тогда якобы отделался всего лишь штрафом в десять тысяч гривен и запретом занимать
государственные должности на один год, а все потому, что он "находился на
лечении в Полтавской областной психбольнице с диагнозом последствия
черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности".
У чиновника была справка о том, что он инвалид второй группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм, поэтому суд счел это смягчающим обстоятельством и не отправил его в тюрьму. Киве грозило лишение свободы сроком на 8 лет.
Как сообщало издание "Комментарии", ранее Кива во время голосования качался на сиденье депутатского кресла, а когда
заметил, что его снимают, показал
язык.
В начале октября журналисты словили политика, когда он переписывался с девушкой по телефону, после переписки
Кива начал трогать свои гениталии.
Также мы писали ранее, что в
ноябре политик пришел в
сессионный зал парламента в маске Джокера. В начале декабря во время очередной сессии в зале парламента депутат смотрел
на своем телефоне пикантное
видео.
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