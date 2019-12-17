Именно Зеленский должен спешить установить мир в Украине, а не Макрон, Меркель или Путин, - Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что именно президенту Украины Владимиру Зеленскому надо спешить установить мир в Украине, а не президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель или же президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".





"Когда мы говорим, спешить или нет, то это вопрос г-на Зеленского, как президента Украины. Он должен спешить. Конфликт в Украине, гибнут люди в Украине - как по одну, так и по другую сторону. Потому что это граждане нашей страны. Это граждане Украины. И для того чтобы установить мир, должны спешить не Макрон, не г-жа Меркель, не Путин, а именно Зеленский", - сказал политик.

По его мнению, нет ясности в том, как и будет ли вообще продвигаться страна к миру. Медведчук заявил, что накануне "нормандской встречи" социологи сообщали следующую статистику: 51% украинцев считает действия власти на пути к мирному урегулированию неуспешными. По мнению политика, такая оценка после встречи в Париже только усугубится.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит "нормандской четверки".