ГБР может возглавить женщина, стало известно кто

Государственное бюро расследований может возглавить народный депутат Ирина Венедиктова. Об этом сообщает в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Новый фаворит на должность главы ГБР - депутат Ирина Венедиктова", - написал он.

По его словам, Венедиктова избралась в парламент с должности заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин института имени Каразина в Харькове. Кроме того, она была экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента Владимира Зеленского.

Сергей Лещенко напомнил, что в данный момент закон, который позволяет досрочное прекращение полномочий главы ГБР, еще не подписан президентом.

Напомним, 3 декабря народные депутаты 250-ю голосами приняли законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований который предусматривает перезагрузку руководства органа.

Как сообщало издание "Комментарии", 3 декабря НАБУ проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований. Сообщалось, что обыски проводились по месту работы и жительства бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых Щербина якобы получил за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в столице уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.



