ГБР может возглавить женщина, стало известно кто

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Государственное бюро расследований может возглавить народный
депутат Ирина Венедиктова. Об этом сообщает в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.
"Новый фаворит на должность главы ГБР - депутат Ирина
Венедиктова", - написал он.
По его словам, Венедиктова избралась в парламент с должности заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин института имени Каразина в Харькове. Кроме того, она была экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента Владимира Зеленского.
Сергей Лещенко напомнил, что в данный момент закон, который позволяет досрочное прекращение полномочий главы ГБР, еще не подписан президентом.
Напомним, 3 декабря народные депутаты 250-ю голосами приняли законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований который предусматривает перезагрузку руководства органа.
Как сообщало издание "Комментарии", 3 декабря НАБУ проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований. Сообщалось, что обыски проводились по месту работы и жительства бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых Щербина якобы получил за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в столице уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.
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