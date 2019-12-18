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До 10 тыс гектаров сельхозземли в одни руки: Зеленский выступил с инициативой

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничении в земельном законе и сроках запуска рынка земли

сегодня, 12:24
Автор:

• Таисия Ерохина

При открытии отечественного рынка земли президент Украины Владимир Зеленский предложил установить такое ограничение - возможность владеть сельхозземлей площадью не более 10 тыс га. Об этом гарант заявил сегодня во время встречи с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области, передает Офис президента.

Напомним, сначала нардепы внесли в законопроект норму более 200 тыс гектаров. В дальнейшем в комитет поступило число в 10 раз меньше – 20 тыс гектаров. Однако Зеленский согласился с фермерами, что и это много.

"Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – заявил Зеленский.

Отметим, что после принятия земельного закона сначала хотят провести подготовительный этап прежде, чем полноценно запустить рынок земли. По словам Зеленского, мораторий может быть отменен после принятия и подписания закона. Дальше планируют проанализировать реестры. Поэтому, заявил Зеленский, рынок земли вероятно заработает лишь через год, осенью.

Также президент подчеркнул, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум уже после того, как откроют рынок земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет, если Рада не примет рынок земли и не продлит мораторий.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuye-zmenshennya-koncentraciyi-silgospzemli-v-58961
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