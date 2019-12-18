Впервые после встречи нормандской четверки в Минске проходят переговоры ТКГ

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В Минске началось заседание Трехсторонней контактной
группы. Это первая встреча после нормандского формата, который провели лидеры
стран в начале декабря. Об этом в Twitter написал МИД Беларуси.
По информации ведомства, в столице Беларуси проходит встреча
рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.
В ходе сегодняшнего заседания стороны планируют обсудить формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.
Как сообщало издание "Комментарии", в Париже 9
декабря состоялась
долгожданная встреча "нормандской четверки". После трехлетнего перерыва
главы Украины, Франции, Германии и России обсудили вопросы урегулирования
конфликта на Донбассе.
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