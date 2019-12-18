Впервые после встречи нормандской четверки в Минске проходят переговоры ТКГ

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы. Это первая встреча после нормандского формата, который провели лидеры стран в начале декабря. Об этом в Twitter написал МИД Беларуси.

По информации ведомства, в столице Беларуси проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

В ходе сегодняшнего заседания стороны планируют обсудить формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Как сообщало издание "Комментарии", в Париже 9 декабря состоялась долгожданная встреча "нормандской четверки". После трехлетнего перерыва главы Украины, Франции, Германии и России обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.