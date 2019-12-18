Игра и шантаж: эксперты объяснили требования главарей «ЛДНР» о переговорах

Главари созданных Россией квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник провели 17 декабря совместный брифинг, на котором заявили, что руководство Украины должно или начать согласовывать с ними вопросы реализации Комплекса мер, или же - признать свою неспособность выполнять Минские соглашения. Кроме того, прозвучало обещание вскоре принять в "ЛНР" "закон о "госгранице" (с расширением ее на всю область, в том числе - подконтрольную Украине), как ранее сделали в "ДНР".



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно этих заявлений, а также пояснили, как на них реагировать официальному Киеву.



Пропаганда и перевод стрелок на Украину

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что заявление лидеров сепаратистов выглядят не более чем попыткой показать, что эти "республики" имеют некую перспективу и сильную позицию в отношениях с Киевом.



"Заявление о том, что руководство Украины что-то должно согласовывать с ними, призвано подчеркнуть некую роль "ДНР" и "ЛНР" в процессе урегулирования, сместив акцент с требований, которые выдвигает Запад и Украина к РФ в связи с конфликтом на Донбассе, - говорит эксперт. – В то время, как Украина и ее западные союзники ожидают от России реального выполнения определенных условий, которые бы способствовали урегулированию конфликта, Пушилин и Пасечник демонстрируют, что они якобы являются чуть ли не главным субъектами в урегулировании, а вовсе не РФ. Что, конечно, не так".



По мнению Воли, нотки ультиматума (что Украина либо должна согласовывать реализацию "Минска" с главарями квазиобразований, либо признать свою неспособность выполнять соглашения), вероятно, является подготовкой к тому, чтобы обвинить украинскую власть в неработоспособности Минских соглашений. И в качестве ответной меры - отказаться от их реализации со своей стороны. То есть, представить, что не "ЛДНР" (читай - не РФ) виноваты в том, что договоренности оказались неработоспособными.



"Заявление о "госгранице" так называемой "ЛНР", на самом деле, не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Как и ранее принятое в "ДНР" решение о "границах" в районах всей Донецкой области, - подчеркивает эксперт УИАМП. - В тексте "Минска" не идет речи об особом самоуправлении для всех Донецкой и Луганской областей, а лишь для ОРДЛО.



Таким образом, упрекая официальный Киев в неспособности выполнять Минские соглашения, Пушилин и Пасечник сами прямо делают заявления, идущие вразрез с договоренностями, приверженность которым они пытаются демонстрировать".



По мнению Воли, лидеры сепаратистов адресуют заявления во многом жителям ОРДЛО, чтобы попытаться их убедить , что идеи "ДНР" и "ЛНР" имеет перспективы.



"Резюмируя: выступление главарей квазиоборазований это, с одной стороны – попытка свалить на Украину вину за отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений, а с другой – пропагандистский шаг, чтобы поддерживать оптимизм граждан, проживающих на неподконтрольных территориях", - считает политолог.



Кремль посылает тревожный сигнал

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш уверен, что главари "ДНР" и "ЛНР" по указке из Москвы играют в субъектность.



"Они знают, что до мартовской встречи в нормандском формате Зеленскому нужно продемонстрировать какой-то результат по политическому урегулированию. И давят на него таким образом, - говорит Гармаш. - При этом, они "забывают", что в Минских соглашениях нет никаких "республик". Да и "согласование", не значит "согласие". Поэтому обсуждения в Минске этих вопросов формально - достаточно. Хотя, оно и не конструктивно. Но еще более неконструктивно вести переговоры с тем, кто ничего не решает".



Выпады Пушилина и Пасечника глава ЦИСПД называет тревожным сигналом.



"Такая игра в субъектность может выражаться и в военной активизации, якобы, "республик". Не зря они создают "законодательную" базу для этого, расширяя свои границы до административных границ Донецкой и Луганской областей, - подчеркивает Гармаш. - Эскалацией они могут давить на Киев с целью заставить Зеленского вести переговоры непосредственно с ними. Это может вызвать и внутриполитический кризис в Украине: если наступление боевиков начнется в местах разведения войск, то в нем будет обвинен и президент Зеленский, под давлением которого это разведение произошло".



Путин торпедирует мирный процесс

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что пресс-конференция главарей "ЛДНР" прошла вскоре после съезда "союза добровольцев".



"Он состоялся в Москве, там присутствовал помощник президента РФ, негласный куратор оккупированных территорий – Сурков, - отмечает Снегирев. - Были две части съезда – одна для СМИ, вторая - закрытая. И на закрытой части открыто говорили, что "Москва не предаст Донбасса", то есть – не согласится на его реинтеграцию в Украину. Якобы будет разыгран абхазский сценарий – признание Россией псевдореспублик в одностороннем порядке. И в этом смысле неслучайно заявление Пасечника о возможно принятии закона о "госгранице". В Абхазии тоже сперва приняли закон о "госгранице", а потом подписали договор о расширенном сотрудничестве с РФ, что привело к аннексии части грузинской территории".



По словам эксперта, неслучайно всё произошло после встречи в нормандском формате, на которой Киеве не пошел на условия Москвы (фактически – на запуск федерализации Украины).



"Не случайно и то, что резонансные заявления прозвучали накануне встречи в Минском формате (проходит сегодня, 18 декабря), где должны оговорить обозначенные в Париже в рамках встречи глав "нормандской четверки" условия прекращения огня и верификацию списков тех, кого планируют обменять до нового года. Мы видим, что торпедируется мирный процесс. Москва включила излюбленные элементы военно-политического давления, чтобы Киев шел на ее условия, - считает Снегирев. - И если встреча в Минске сегодня завершится безрезультатно, если будет проблема с обменом пленными, можно будет говорить о том, что поставлен под удар нормандский формат, а Москва готова идти на одностороннее признание псевдореспублик".



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее эксперты объяснили последствия принятия "закона о границе ДНР" для Украины.

