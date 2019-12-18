«Границы ЛНР»: Оккупанты признали своей территорией всю Луганскую область

Так называемый "народный совет" террористической "ЛНР" сегодня, 18 декабря, принял "закон о государственной границе ЛНР". Об этом сообщают информресурсы сепаратистов.



"Документ" поддержали 38 из 49 "депутатов".



"Граница у нас будет по бывшую Луганскую область – не та, которая у нас сейчас в связи с военным положением, а именно граница, в которой выходили мы все на референдум", – заявил "глава народного совета" Денис Мирошниченко.



Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, в свою очередь, отметил, что нынешняя линия разграничения является временной границей.



"Этим "законом" мы определяем государственную границу "Луганской Народной Республики" в пределах административной границы бывшей Луганской области Украины. На период военного положения граница будет временно проходить по линии разграничения", - пояснил он.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в террористической "ДНР" приняли "закон о госгранице", согласно которому вся Донецкая область, в том числе и подконтрольная Украине территория, является частью "ДНР".

Эксперты прокомментировали требовали главарей боевиков к Украине начать прямые переговоры.



