На заседании аграрного комитета подрались нардепы

В среду, 18 декабря, на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли произошла потасовка между народными депутатами. Видео потасовки опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" депутат Слуги народа Евгения Кравчук.

Согласно видео, участниками инцидента стали нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, нардеп от фракции Батькивщина Вадим Ивченко и нардеп от фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец.

Представители ОПЗЖ и Батькивщины заблокировали место председателя комитета, спорилили, сорвали работу.



Стороны продолжали кричать до тех пор и осыпать друг друга оскорблениями, пока их не успокоил депутат Нестор Шуфрич. После инцидента глава комитета Николай Сольский был вынужден объявить перерыв, чтобы все успокоились.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рамках протестов аграриев под Верховной Радой с целью недопущения открытия рынка земель, бессрочные демонстрации устроили и представители Нацкорпуса во главе с Андреем Билецким, чье участие ставит под сомнение правопорядок на Грушевского.

