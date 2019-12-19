На заседании аграрного комитета подрались нардепы

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В среду, 18 декабря, на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли произошла потасовка между народными депутатами. Видео потасовки опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" депутат Слуги народа Евгения Кравчук.
Согласно видео, участниками инцидента стали нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, нардеп от фракции Батькивщина Вадим Ивченко и нардеп от фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец.
Представители ОПЗЖ и
Батькивщины заблокировали место председателя комитета, спорилили, сорвали работу.
Стороны продолжали кричать до тех пор и осыпать друг друга оскорблениями, пока их не успокоил депутат Нестор Шуфрич. После инцидента глава комитета Николай Сольский был вынужден объявить перерыв, чтобы все успокоились.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рамках протестов аграриев под Верховной Радой с целью недопущения открытия рынка земель, бессрочные демонстрации устроили и представители Нацкорпуса во главе с Андреем Билецким, чье участие ставит под сомнение правопорядок на Грушевского.
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