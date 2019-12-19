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На заседании аграрного комитета подрались нардепы

В потасовке участвовали нардепы от ОПЗЖ, Батькивщины и Слуги народаа

сегодня, 01:41
Автор:

• Ольга Чародий

В среду, 18 декабря, на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли произошла потасовка между народными депутатами. Видео потасовки  опубликовала  на своей странице в  "Фейсбуке" депутат Слуги народа Евгения Кравчук.

Согласно видео, участниками инцидента стали нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, нардеп от фракции Батькивщина Вадим Ивченко и нардеп от фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец.

Представители ОПЗЖ и Батькивщины заблокировали место председателя комитета, спорилили, сорвали  работу. 

Стороны продолжали кричать  до тех пор и осыпать  друг друга  оскорблениями, пока их не успокоил депутат Нестор Шуфрич.  После инцидента глава комитета Николай Сольский был вынужден объявить  перерыв, чтобы все успокоились. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рамках протестов аграриев под Верховной Радой с целью недопущения открытия рынка земель, бессрочные демонстрации устроили и представители Нацкорпуса во главе с Андреем Билецким, чье участие ставит под сомнение правопорядок на Грушевского. 

 

Источник: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/videos/10159178540937598/
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