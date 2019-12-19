Загранпаспорта для выезда в Россию: кто пострадает от решения Кабмина

Кабинет министров Украины с 1 марта 2020 года запретил украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам (только по загранпаспортам). Якобы это позволит приостановить действия положений соглашений с РФ, которые позволяли пересекать границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении для лиц до 16 лет, а также уменьшит время прохождения пограничного контроля для украинцев.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательного этого правительственного решения.



У заробитчан будут проблемы

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала называет решение правительства довольно сомнительным.



"Если россияне к нам уже лет пять как ездят по загранпаспортам, а теперь и украинцы будут ездить к ним по загранпаспортам, то следовало бы просто вводить визовый режим, - считает эксперт. - О чём, кстати, не раз говорилось – как об определенном фильтре против попадания в Украину нежелательных личностей (как те же "журналисты" пропагандистского телеканала "Звезда", делавшие недавно селфи на Майдане). Теперь же гражданами Украины, которые ездят, к примеру, в Европу, при необходимости пересечь границу с Россией будут портить загранпаспорт соответствующими отметками".



Виталий Бала прогнозирует определенные проблемы для тех, кто ездит в РФ на заработки.



"Возможно, в эту идею закладывалась мысль, чтобы заробитчане (а в России трудится, по разным данным, около двух миллионов украинцев) приобретали биометрические паспорта, пополняя украинский бюджет. Но это не такие уж серьезные средства, чтобы ради них принимать такие решения", - отмечает директор АМС.



Только деньги и никакой политики

Политолог Андрей Мишин уверен, что решение Кабмина ударит по пожилым жителям приграничных населенных пунктов, а также по перевозчикам.



"У нас столько паспортных сервисов открылось в последнее время, что очередей нет. И правительство, похоже, решило вынудить жителей приграничных областей (в основном - жители сел и поселков, люди среднего и пожилого возраста), которые ходят к родственникам за границу чуть ли не каждую неделю, приобрести загранпаспорта. А при таком частом пересечении границы им придется их менять чуть ли не каждые два года, - считает Мишин. – Под ударом окажутся и перевозчики, делающие в день порой пару ходок, наладившие доставку людей из приграничных пунктов одной страны в другую".



По мнению эксперта, решение правительства связано не с политикой, а с попыткой власти получить дополнительную прибыль.



Попытка не вызывает доверия

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов называет паспортное решение Кабмина достаточно логичным.



"Раньше, если мы вспомним, фактически были введены ограничения другими способами. Сейчас в связи с тем, что с одной стороны есть разнонаправленные движения от новой власти (снимаются некоторые ограничения в торговле с РФ, ведутся переговоры о возможных прямых поставках газа), сделана попытка показать, что не особо мы со страной-агрессором и сближаемся. Попытка, надо сказать, не особо вызывающая доверие", - отмечает Леонов.

При этом, подчеркивает эксперт, само по себе решение достаточно позитивное.



"В какой-то мере – это вопрос безопасности наших граждан, которых российские правоохранители и спецслужбы продолжают задерживать в РФ и аннексированном Крыму, - поясняет эксперт. – Плюс – делается попытка снять вопрос бесконтрольного пересечения границы (во внутренних паспортах ведь отметки не ставятся). Думаю, такое урегулирование пойдет на пользу".

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о том, что система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.

