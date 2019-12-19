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Договариваться об обмене пленными будут по скайпу

Кучма отметил, что встреча Трехсторонней контактной группы в Минске завершилась провалом

сегодня, 15:34
Автор:

• Мария Чиренко

В пятницу, 20 декабря, должна состоятся видео-конференция между участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, посвященная обмену пленными.

"Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли удастся — неизвестно", - сказал представитель Украины в группе Леонид Кучма, которого цитирует его пресс-секретарь.

Представитель Украины отметил, что переговоры Контактной группы 18 декабря были длительными и не завершились каким-то конкретным результатом.

"Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем у нас есть... Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается", - сказал Кучма.


Как сообщал сайт "Комметарии", первая встреча Трехсторонней контактной группы после переговоров лидеров стран "нормандской четверки" состоялась в Минске 18 декабря. Итоги встречи подвели экперты.

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