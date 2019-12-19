"Провал Минска": эксперты рассказали о перспективах дальнейших переговоров

Политолог Максим Джигун отмечает, что в любых договоренностях с Украиной страна-агрессор Россия действует очень прагматично, продумывая каждый шаг и его возможные последствия.



"Согласования обмена пленными точно не было жестом доброй воли от Путина, - считает эксперт. - Делая такой шаг, лидер России точно знал, что будет пытаться "выторговать" взамен. Одной из основных причин неудачных договоренностей в Минске был вопрос транзита российского газа через Украину. Для РФ сохранения украинского газового рынка остается одним из топ-приоритетов, поэтому они готовы идти на любые шаги для достижения этой цели".

"Вы - нам, мы - вам"

В данном случае россияне играют по сценарию "вы подписываете выгодный для нас договор - мы возвращаем вам пленных", уверен политолог.

"Бесспорно, для Зеленского возвращение украинских пленников было бы прекрасной возможностью "отчитаться" перед украинским обществом накануне Нового года. Однако, не факт, что он поведется на такой шантаж со стороны Путина, - говорит Джигун. - Вероятно, до конца года в Минске всё же состоится еще один раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. Но вероятность достижения договоренностей – под вопросом".

"Позиции РФ неизменны"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко уверена: переговоры в Минске демонстрируют отсутствие политической воли РФ после встречи в нормандской формате реализовывать существующие договоренности.

"Позиции РФ остались неизменными: продолжается политическое давление относительно прежде всего политических составляющих минского процесса так, как это понимает РФ. Фактически в Париже говорилось о необходимости выполнения и гибкости минских договоренностей, но РФ интерпретирует их именно в своих интересах без действенного диалога по реализации", - резюмирует Юлия Тищенко.

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко предлагает на фактически провальные итоги встречи в Минске наложить ситуацию на фронте. Картина – нерадостная.



"Значительное увеличение обстрелов, на которое указала СММ ОБСЕ и фиксация скопления РСЗО "Град" на оккупированной территории могут свидетельствовать об обострении ситуации и возможной эскалации со стороны российских гибридных войск, - считает Бурко. – Цель - принудить Киев к новым уступкам. Зима может быть горячей, а односторонний отвод Объединенных сил с закрепленных позиций может быть использован врагом для продвижения вперед".

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже настаивали, что договоренности лидеров Украины, России, Германии и Франции по обмену пленными и по очередным участкам разведения войск в Донбассе будут формализованы в Минске. Но этого пока не произошло.