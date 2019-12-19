В Минске договоренности по Донбассу завершились ничем

18 декабря в Минске прошло первое и последнее в этом году после саммита "нормандской четверки" заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом передает "Радио Свобода".

В Париже настаивали, что договоренности лидеров Украины, России, Германии и Франции по обмену пленными и по очередным участкам разведения войск в Донбассе будут формализованы в Минске. Но этого пока не произошло.

Заседание продолжалось с перерывами до 23:00, после обсуждения повестки дня в подгруппах и на заседании самой Трехсторонней контактной группы проводились отдельные встречи представителей Украины и России Леонида Кучмы и Бориса Грызлова посредством посла Мартина Сайдик.



При обсуждении развода вооруженных сил Россия настаивала на отводе на всей линии соприкосновения. Об этом, в частности, заявил российский представитель Борис Грызлов, который обвинил Украину в нежелании пойти на этот шаг. Киев, в свою очередь, требует предоставления доступа ОБСЕ ко всему неконтролируемому участку российско-украинской границы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на этом же съезде ТКГ стороны не смогли договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года.