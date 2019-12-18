В Минске не смогли договориться об обновлении списка пленных

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на сегодняшних переговорах в Минске не смогли договориться об обновлении списка удерживаемых лиц, которых готовят к обмену. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Вадим Пристайко.



"Об обновлении списков в другой подгруппе договориться не удалось", - заявил министр.

Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня впервые после встречи "нормандской четверки", которая состоялась в Париже 9 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в столице Беларуси городе Минск.

В то же время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с речью в Бундестаге сегодня, заявила, что не видит заметного прогресса для отмены экономических санкций против Российской Федерации. Она отметила, что накануне саммита Евросоюза, когда санкции продлили до июля 2020 года, они вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщили лидерам европейских стран о ходе и итогах саммита в "нормандском формате".