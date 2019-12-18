В Минске не смогли договориться об обновлении списка пленных

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Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию
ситуации на Донбассе на сегодняшних переговорах в Минске не смогли договориться
об обновлении списка удерживаемых лиц, которых готовят к обмену. Об этом
сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Вадим
Пристайко.
"Об обновлении списков в другой подгруппе договориться не удалось",
- заявил министр.
Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня впервые после встречи "нормандской
четверки", которая состоялась в Париже 9 декабря, состоялось
заседание Трехсторонней контактной группы. Встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на
Донбассе проходит в столице Беларуси городе Минск.
В то же время, федеральный канцлер
Германии Ангела Меркель, выступая с речью в Бундестаге сегодня, заявила,
что не видит заметного прогресса для отмены экономических санкций против
Российской Федерации. Она отметила, что накануне саммита Евросоюза, когда
санкции продлили до июля 2020 года, они вместе с президентом Франции Эмманюэлем
Макроном сообщили лидерам европейских стран о ходе и итогах саммита в "нормандском
формате".
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