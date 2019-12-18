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"Заметных подвижек по Минску-2 нет, чтоб снимать с России санкции", - Меркель

Канцлер ФРГ ответила на животрепещущий вопрос от депутатов Бундестага

18 декабря 2019, 19:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с речью в Бундестаге, заявила, что не видит заметного прогресса для отмены экономических санкций против Российской Федерации. Вопрос об этом ей задали депутаты, передает издание "Укринформ".

"Можно сказать, что многолетнее затишье (в Минском процессе, - прим. ред.) мы оставили позади, но этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - указала Меркель.

По ее словам, перед саммитом Евросоюза, на котором санкции были продлены до июля 2020 года, они с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали лидеров государств и правительств Евросоюза о ходе и итогах саммита в нормандском формате.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация ужесточила санкции против УкраиныВ обновленный список вошли экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. В сумме список пополнился на 9 человек, с двоих украинских граждан ограничения сняли. Всего под российскими санкциями пребывает 570 украинцев

Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2840930-merkel-zaavila-so-dla-znatta-z-rosii-sankcij-progres-nedostatnij.html
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