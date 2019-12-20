Обмен на грани срыва: десятки человек не хотят возвращаться в ОРДЛО

Около 40 человек, которые должны быть переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках большого обмена пленными до конца текущего года, отказались от обмена. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.



По словам представителя террористов в Трехсторонней контактной группе, причины отказов были разными. Среди этих людей, в частности, есть те, кто просто не хочет возвращаться на оккупированную территорию Донбасса и те, кто хочет отбывать наказание до конца на подконтрольной Украине территории.



Как отмечает издание, представители боевиков требуют от Украины "юридической очистки" для всех лиц, которые включены в списки на обмен. Речь идет о прекращении уголовного преследования данных лиц независимо от стадии расследования.



"Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено", - сказал представитель террористов.



При этом представители ОРДЛО считают, что проверку относительно добровольного отказа от обмена должен осуществлять не Красный Крест, а координатор подгруппы Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Однако Фриш сможет приступить к проверке только после 25 декабря.



Как сообщал сайт "Комментарии", сегодня, 20 декабря, сегодня должна состоятся скайп-конференция, посвященная обмену пленными.

