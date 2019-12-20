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Генпрокуратура сменила прокуроров в деле Шеремета

Один из прокуроров группы по делу Шеремета не соответствовал требованиям профессиональной этики

20 декабря 2019, 17:47
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня, 20 декабря, Генеральная прокуратура сменила состав группы прокуроров в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба ГПУ.

"По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели", - сказано в сообщении.

Известно, что речь идет о прокуроре Александре Лукашенко, который, в частности, подписывал подозрение главному подозреваемому по делу Андрею Антоненко.

В группу, которая осуществляет процессуальный надзор в производстве по делу Шеремета, входит 6 прокуроров.

Стоит отметить, что имя нового прокурора не было названо.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее стало известно, что прокурор Александр Лукашенко не прошел собеседование во время аттестации


Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=263274&s=print&fbclid=IwAR20yJICg2j-chlkKSQh1z8T1tt86uuM71rBNHjWsIe9KXM5oDl7WmoJ46I
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