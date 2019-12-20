Генпрокуратура сменила прокуроров в деле Шеремета

Сегодня, 20 декабря, Генеральная прокуратура сменила состав группы прокуроров в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба ГПУ.



"По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели", - сказано в сообщении.



Известно, что речь идет о прокуроре Александре Лукашенко, который, в частности, подписывал подозрение главному подозреваемому по делу Андрею Антоненко.



В группу, которая осуществляет процессуальный надзор в производстве по делу Шеремета, входит 6 прокуроров.



Стоит отметить, что имя нового прокурора не было названо.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее стало известно, что прокурор Александр Лукашенко не прошел собеседование во время аттестации.





