Разумков рассказал, сколько гектаров земли будут продавать в одни руки

Объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

"... Другой вопрос, который был вопиющим и смущал аграриев - вопрос количества в одни руки. Даже когда мы заходили в рассмотрение в первом чтении, мы говорили, что оно будет меньше. 213 тысяч га - это действительно многовато... Ключевым элементом является позиция о 10 тысячах в одни руки, но есть и другие предложения. Даже и меньше...", - заявил Разумков.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по поводу закона о рынке земли - 10 тыс гектаров сельхозземли в одни руки. Напомним, сначала нардепы внесли в законопроект норму более 200 тыс гектаров. В дальнейшем в комитет поступило число в 10 раз меньше – 20 тыс гектаров. Однако Зеленский согласился с фермерами, что и это много. "Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – заявил Зеленский.

Отметим, что после принятия земельного закона сначала хотят провести подготовительный этап прежде, чем полноценно запустить рынок земли. По словам Зеленского, мораторий может быть отменен после принятия и подписания закона. Дальше планируют проанализировать реестры. Поэтому, заявил Зеленский, рынок земли вероятно заработает лишь через год, осенью.