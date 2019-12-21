В Верховной Раде согласовали процедуру подготовки закона о рынке земли

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в
пятницу, 20 декабря, все политические силы в парламенте согласовали процесс подготовки
ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом он рассказал 20 декабря
в эфире ток -шоу Свобода слова Савика Шустера.
"Сегодня подписан
меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности,
в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного
законопроекта ко второму чтению", − отметил Разумков.
Также он подчеркнул,
что комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений во время
рассмотрения законопроекта №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения будет работать в открытом режиме.
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