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В Верховной Раде согласовали процедуру подготовки закона о рынке земли

К процессу рассмотрения документа присоединились все политические фракции и партии, представленные в парламенте

сегодня, 05:50
Автор:

• Ольга Чародий

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу, 20 декабря, все политические силы в парламенте согласовали процесс подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом он рассказал 20 декабря в эфире ток -шоу Свобода слова Савика Шустера.

 "Сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", − отметил Разумков.

Также он подчеркнул, что комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений во время рассмотрения законопроекта №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения будет работать в открытом режиме.

 Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по поводу закона о рынке земли - 10 тыс гектаров сельхозземли в одни руки. Напомним, сначала нардепы внесли в законопроект норму более 200 тыс гектаров.

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