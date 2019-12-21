В Верховной Раде согласовали процедуру подготовки закона о рынке земли

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу, 20 декабря, все политические силы в парламенте согласовали процесс подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом он рассказал 20 декабря в эфире ток -шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", − отметил Разумков.

Также он подчеркнул, что комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений во время рассмотрения законопроекта №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения будет работать в открытом режиме.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по поводу закона о рынке земли - 10 тыс гектаров сельхозземли в одни руки. Напомним, сначала нардепы внесли в законопроект норму более 200 тыс гектаров.