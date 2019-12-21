«Слуги народа» в компании Зеленского отгуляли новогодний корпоратив

В пятницу, 20 декабря, прошла новогодняя вечеринка партии "Слуга народа", на которой присутствовали также президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан, передает "Украинская правда".



Вечеринка прошла в одном из самых дорогих ночных клубов Киева Chi в КВЦ "Парковый" на Парковой дороге, 16 (бывший вертолетная площадка Януковича).



Гостей на корпоратив пропускаю только по спискам. Посетили мероприятие также помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук, а также министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.





Ведущей на корпоративе была Катя Осадчая. Гостей также развлекали Тина Кароль и Jerry Heil.



По словам одного из народных депутатов, Владимир Зеленский произнес тост.



"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказывает он.



"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отметил нардеп.



Также новогоднее обращение к гостям записали актеры "95 Квартала".





Как сообщал сайт "Комментарии", лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что члены фракции собрали деньги на проведение вечеринки. По его словам, мероприятие должно стать благотворительным.