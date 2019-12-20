Корпоратив «Слуги народа»: «Оливье», «Шуба» и сбор средств на благотворительность

Новогодний корпоратив партии "Слуга народа" состоится сегодня около 18:00 в киевском КВЦ "Парковый" и будет благотворительным. Об этом в кулуарах парламента рассказал корреспонденту "Комментариев" народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.



"Мы делаем так, как делают все украинцы – просто скидываемся деньгами и организовываем себе небольшой праздник. Все будет происходит КВЦ "Парковый". Чем будут угощать – я не знаю, нам не давали на утверждение меню. Думаю, что будет все стандартно: какой-то салат "Оливье", "Шуба", - рассказывает нардеп.

Корниенко подчеркивает, что мероприятие будет благотворительным. Дескать, это было общим решением нардепов, потому что рождественские праздники – это "время для чудес, добра и благотворительности".

"Позавчера у нас здесь (в Верховной Раде, - ред.) гостили дети. Было предложение часть зарплаты направить на благотворительность – по 1000 гривен от каждого депутата. Давайте хотя бы раз в год побудем добрыми волшебниками. И, учитывая большое количество людей на сегодняшнем корпоративе, даже если каждый по 100-500 гривен пожертвует – получится серьезная сумма, которую можно будет передать либо благотворительным фондам, либо направить адресно людям, нуждающимся в помощи", - подытожил Александр Корниенко.

Как сообщал портал "Комментарии", новогоднюю вечеринку партии "Слуга народа" оплатят депутаты из собственного кармана.