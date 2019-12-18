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"Слуги народа" скинутся на корпоратив: стало известно кто оплатит новогодний праздник

Вечеринку оплатят депутаты, а не спонсоры

сегодня, 16:14
Автор:

• Сергей Медведев

Новогоднюю вечеринку партии "Слуга народа" оплатят депутаты из собственного кармана. Спонсоры в финансировании корпоратива участвовать не будут. Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

 "Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться. Как-будто идешь просто в кафе и платишь за столик. В районе 2 000-3 000 грн. Если взять миллион и разделить на 300 человек, то где-то так выйдет", - отметил нардеп.

Отмечается, что вечеринка "слуг" пройдет в одном из элитных клубов Киева — CHI. Будут ли перед депутатами выступать актеры "Квартала 95" пока неизвестно.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Александр Корниенко рассказал, что политсила потратит на новогодний корпоратив несколько сотен тысяч гривен.

Источник: https://112.ua/politika/slugi-naroda-sami-oplatyat-svoy-novogodniy-banket-kornienko-519124.html
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