Стало известно, почему задерживается обмен пленными

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Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки
на обмен, потому что украинская сторона планирует вернуть максимальное
количество своих граждан. Об этом в интервью “Укринформу” рассказал министр
иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, потому что мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", - отметил Пристайко.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.
Также мы писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были выявлены новые препятствия.
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