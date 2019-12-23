Стало известно, почему задерживается обмен пленными

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, потому что украинская сторона планирует вернуть максимальное количество своих граждан. Об этом в интервью “Укринформу” рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Политик отметил, что Киев уже согласовал одну группу людей, которая уже точно готова к обмену.

"Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, потому что мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Также мы писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были выявлены новые препятствия.







