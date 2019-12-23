Стартовала видеоконференция по обмену пленными

Сейчас проходит видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает "МИД ДНР". Стороны сегодня обсудят согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Также мы писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были выявлены новые препятствия.

Ранее Пристайко сообщал, что Украина уже согласовала одну группу людей для обмена пленными и продолжает работу над списками, чтобы вернуть до Нового года как можно больше узников.







