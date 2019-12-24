Новогодний обмен и перемирие: эксперты оценили реальность инициатив

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напомнил, что по результатам последней встречи "нормандского формата" (главы Украины, России, Франции и Германии встречались 9 декабря в Париже) все проблемы в отношениях Украины и России увязали в комплексный поэтапный план.



"Поэтому неудивительно, что договоренности об обмене пленными появились буквально через два дня после подписания протокола о транзите газа, - считает Попов. - Обмен - не только "подтвержденных", но и всех "установленных" лиц – это огромное достижение, и сейчас есть реальные шансы успеть его провести если не до Нового Года, то к Рождеству".

"Новогоднее перемирие", по мнению эксперта, также будет более устойчивым в случае продвижения в вопросах газа и международной политики.

"Все стороны пока стараются выполнять договоренности, достигнутые в Париже, хотя до следующей "нормандской" встречи в Берлине (намечена на весну) могут появиться новые точки противоречий", - отмечает Попов.

"Для задержки есть причины"

Политолог Олег Гнатюк напомнил, что 18 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. И по результатам той встречи делегации не достигли договоренностей по обмену пленными, поскольку представители группировок "ЛНР" и "ДНР" заявили, что до сих пор в Украине якобы не сняли судимость освобожденным во время прошлого обмена 2017 года, а это ставит под сомнение гарантии для нового обмена.

"Одной из причин задержки обмена могло стать также и то, что несколько десятков человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, - говорит Гнатюк. - Однако, учитывая нынешние дипломатические усилия украинской стороны в рамках Трехсторонней контактной группы, а также ради выполнения всеми участниками намерений по обмену пленными по принципу "всех установленных на всех установленных" (согласно договоренностей в нормандской формате от 9.12.2019), такой обмен вполне возможен уже к концу этого года".

"Срыв соглашений не выгоден никому"

Руководитель экспертной рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса, директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов также думает, что обмен состоится еще в этом году.

"И хорошо, что вчера договорились об этом, - подчеркивает он. - Сейчас идут последние согласования. В рамках "нормандского формата" это обсуждалось, позиция по обмену была согласована. Украина демонстрирует свою готовность к выполнению всех договоренностей, которые были достигнуты 9 декабря на встрече в Париже. Так что срыв этих соглашений точно не в интересах ни Киева, ни Москвы. Ведь если украинская власть демонстрирует готовность, а вторая сторона, фактически подконтрольная Кремлю, не выполняет согласованные на высшем уровне пункты, то это может свидетельствовать о саботаже подконтрольным РФ квазиобразованием договоренностей глав четырех государств. Так что надеемся, что договоренности по пленным будут выполнены, как и обещалось, до нового года".

Что касается прекращения боевых действий (тоже часть договоренностей в "нормандском формате"), то, по мнению Стародубова, также высока вероятность, что это может быть выполнено в оговоренные в Париже сроки.

"Опять-таки, украинская сторона демонстрирует полную готовность к реализации этого пункта. Но есть и вторая сторона, которая участвует в конфликте. И одностороннее прекращение огня, конечно, невозможно", - отмечает эксперт.

"Все устали от конфликта"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института анализа и менеджмента политики Елена Броницкая подчеркивает, что встреча в "нормандском формате" продемонстрировала определенное потепление между Украиной и Россией.

"Было видно, что некая мажорная нотка между Украиной и РФ образовалась. Думаю, что именно поэтому обмен пленными между официальным Киевом и Донецком с Луганском до конца года возможен, - отмечает эксперт. - Напомню, что обмен заключенными между РФ и Украиной был в сентябре, тогда обменяли "35 на 35". Что касается полноценного прекращения огня до нового года – в этом я сомневаюсь. Чисто по-человечески очень бы этого хотела, но у нас нет волшебной палочки. В политике, в жизни - всё намного сложнее".

Елена Броницкая предполагает, что полноценное и всеобъемлющее прекращение огня возможно, но - поэтапно.

"Мне кажется, и Украина, и Россия устали от той обстановки, в которой мы живем с 2014 года. Если прошлое руководство нашей страны на конфликте зарабатывало, то у нового, похоже, свой взгляд на ситуацию, - говорит эксперт. - И есть реальные шансы, что в течение 2020 года боевые действия на Донбассе сойдут на "нет". Мир нужен всем, все устали жить в состоянии конфликта".

Как сообщал портал "Комментарии", ТКГ по ситуации на Донбассе смогла прийти к соглашению для обмена военнопленными до конца года.