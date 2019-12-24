Новогодний обмен и перемирие: эксперты оценили реальность инициатив

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Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напомнил, что по результатам последней встречи "нормандского формата" (главы Украины, России, Франции и Германии встречались 9 декабря в Париже) все проблемы в отношениях Украины и России увязали в комплексный поэтапный план.
"Поэтому неудивительно, что договоренности об обмене пленными появились буквально через два дня после подписания протокола о транзите газа, - считает Попов. - Обмен - не только "подтвержденных", но и всех "установленных" лиц – это огромное достижение, и сейчас есть реальные шансы успеть его провести если не до Нового Года, то к Рождеству".
"Новогоднее перемирие", по мнению эксперта, также будет более устойчивым в случае продвижения в вопросах газа и международной политики.
"Все стороны пока стараются выполнять договоренности, достигнутые в Париже, хотя до следующей "нормандской" встречи в Берлине (намечена на весну) могут появиться новые точки противоречий", - отмечает Попов.
Политолог Олег Гнатюк напомнил, что 18 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. И по результатам той встречи делегации не достигли договоренностей по обмену пленными, поскольку представители группировок "ЛНР" и "ДНР" заявили, что до сих пор в Украине якобы не сняли судимость освобожденным во время прошлого обмена 2017 года, а это ставит под сомнение гарантии для нового обмена.
"Одной из причин задержки обмена могло стать также и то, что несколько десятков человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, - говорит Гнатюк. - Однако, учитывая нынешние дипломатические усилия украинской стороны в рамках Трехсторонней контактной группы, а также ради выполнения всеми участниками намерений по обмену пленными по принципу "всех установленных на всех установленных" (согласно договоренностей в нормандской формате от 9.12.2019), такой обмен вполне возможен уже к концу этого года".
Руководитель экспертной рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса, директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов также думает, что обмен состоится еще в этом году.
"И хорошо, что вчера договорились об этом, - подчеркивает он. - Сейчас идут последние согласования. В рамках "нормандского формата" это обсуждалось, позиция по обмену была согласована. Украина демонстрирует свою готовность к выполнению всех договоренностей, которые были достигнуты 9 декабря на встрече в Париже. Так что срыв этих соглашений точно не в интересах ни Киева, ни Москвы. Ведь если украинская власть демонстрирует готовность, а вторая сторона, фактически подконтрольная Кремлю, не выполняет согласованные на высшем уровне пункты, то это может свидетельствовать о саботаже подконтрольным РФ квазиобразованием договоренностей глав четырех государств. Так что надеемся, что договоренности по пленным будут выполнены, как и обещалось, до нового года".
Что касается прекращения боевых действий (тоже часть договоренностей в "нормандском формате"), то, по мнению Стародубова, также высока вероятность, что это может быть выполнено в оговоренные в Париже сроки.
"Опять-таки, украинская сторона демонстрирует полную готовность к реализации этого пункта. Но есть и вторая сторона, которая участвует в конфликте. И одностороннее прекращение огня, конечно, невозможно", - отмечает эксперт.
Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института анализа и менеджмента политики Елена Броницкая подчеркивает, что встреча в "нормандском формате" продемонстрировала определенное потепление между Украиной и Россией.
"Было видно, что некая мажорная нотка между Украиной и РФ образовалась. Думаю, что именно поэтому обмен пленными между официальным Киевом и Донецком с Луганском до конца года возможен, - отмечает эксперт. - Напомню, что обмен заключенными между РФ и Украиной был в сентябре, тогда обменяли "35 на 35". Что касается полноценного прекращения огня до нового года – в этом я сомневаюсь. Чисто по-человечески очень бы этого хотела, но у нас нет волшебной палочки. В политике, в жизни - всё намного сложнее".
Елена Броницкая предполагает, что полноценное и всеобъемлющее прекращение огня возможно, но - поэтапно.
"Мне кажется, и Украина, и Россия устали от той обстановки, в которой мы живем с 2014 года. Если прошлое руководство нашей страны на конфликте зарабатывало, то у нового, похоже, свой взгляд на ситуацию, - говорит эксперт. - И есть реальные шансы, что в течение 2020 года боевые действия на Донбассе сойдут на "нет". Мир нужен всем, все устали жить в состоянии конфликта".
Как сообщал портал "Комментарии", ТКГ по ситуации на Донбассе смогла прийти к соглашению для обмена военнопленными до конца года.
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