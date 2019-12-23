"Обмену пленными - быть": контактная группа в Минске согласовала все условия

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе сумела согласовать условия обмена пленными по формуле "всех на всех" до Нового года. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

По словам представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, условия были согласованы на сегодняшней видеоконференции, которая проводилась в Skype.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - отметил Грызлов.

В то же время, представитель так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила, что обмен пройдет до конца года.

"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", - подчеркнула "чиновница" так называемой республики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российском МИД указывали на усложнение обстоятельств, которые делают невозможным обмен пленными между Украиной и ОРДЛО до конца года.