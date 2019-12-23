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"Обмену пленными - быть": контактная группа в Минске согласовала все условия

ТКГ по ситуации на Донбассе смогла прийти к соглашению для обмена военнопленными до конца года

сегодня, 16:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе сумела согласовать условия обмена пленными по формуле "всех на всех" до Нового года. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

По словам представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, условия были согласованы на сегодняшней видеоконференции, которая проводилась в Skype.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - отметил Грызлов.

В то же время, представитель так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила, что обмен пройдет до конца года.

"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", - подчеркнула "чиновница" так называемой республики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российском МИД указывали на усложнение обстоятельств, которые делают невозможным обмен пленными между Украиной и ОРДЛО до конца года. 

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-soglasovala-obmen-plennymi-1577111378.html
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